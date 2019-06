Hanoi, 17 juin (VNA) - L'une des tâches importantes du gouvernement est de promouvoir le développement des divers types d'entreprises, dontlesdes entreprises privées, a souligné le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d’une rencontre le 17 juin à Hanoi avec une délégation de l'Association des entrepreneurs privés du Vietnam.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc rencontre des entreprises privées nationales. Photo : VNA



Lors de la rencontre, les entrepreneurs ont hautement apprécié la volonté du gouvernement de mettre en place un gouvernement intègre, créatif, d'action, au service des citoyens et des entreprises. Dans le même temps, ils ont exprimé leur impression vis-à-vis du message que le Premier ministre avait adressé au Forum de l’économie privée en mai dernier, à savoir que les entreprises privées nécessitent "égalité, protection, encouragement et opportunités".



Les hommes d’affaires ont suggéré au gouvernement de continuer à promouvoir la réforme administrative, de créer un environnement favorable aux affaires et à l’investissemen.

S'exprimant lors de la rencontre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que l’économie nationale était une économie de marché à orientation socialiste comportant de nombreux éléments, notamment économie de l'État, économie privée, économie coopérative, économie familiale. Ces secteurs sont égaux devant la loi et bénéficient de conditions favorables à se développer.



Le Premier ministre a répété que la Résolution N°10 du 12ème Comité central du Parti avait déterminé que l'économie privée était un moteur de l'économie. La réalité montre que ce secteur représente plus de 40% du PIB et que la tendance est à la hausse, à laquelle les entreprises privées contribuent à hauteur de 10%, le reste étant l’économie familiale.



Les entreprises privées vietnamiennes doivent être développées rapidement en termes d’échelle, de quantité et de compétitivité, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays, pour progresser dans les chaînes d’approvisionnement mondiale.



Le Premier ministre a également suggéré aux entreprises privées d'élaborer des stratégies rationnells et de contribuer davantage à la qualité et à l'efficacité de la croissance, y compris la création d'emplois, la collecte de budget, l'innovation. Parallèlement, il faut prêter attention à la responsabilité sociale, au développement vert, durable, soucieux de la protection de l'environnement, au respect des lois et des engagements internationaux.

Le Premier ministre a également exhorté les entreprises privées nationales à participer à la lutte contre la corruption et activités négatives dans les affaires. - VNA