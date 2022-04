Photo d'illustration: baoquocte.vn

Hanoï (VNA) - Pionnier dans le développement de l’économie numérique au Vietnam, Hô Chi Minh-Ville a mis en place de nombreuses politiques pour accélérer son essor. Les objectifs sont ambitieux: d’ici à 2025, l’économie numérique devrait représenter 25% de son PIB régional et 40% d’ici à 2030.



Implantée dans le district de Binh Tân, Gia An est une entreprise technologique spécialisée dans la fabrication de serrures connectées et d’appareils de navigation automobile. La numérisation de toutes ses étapes de production et de sa comptabilité lui a permis de réduire ses coûts et d’améliorer sa productivité, qui a augmenté de plus de 25%. Mais d’après sa directrice, Pham Thuy An, l’entreprise devra prendre de nouvelles solutions pour améliorer l’efficacité de sa vente en ligne, car elle a encore besoin de beaucoup de main-d’œuvre pour mettre à jour les données sur ses produits et ses clients.



«Aujourd’hui, sans le digital, nous ne pourrons jamais rattraper le marché. Pour une entreprise technologique comme la nôtre, la transformation digitale est d’autant plus impérative. Nous avons besoin de conseils pour trouver une solution adaptée à nos capacités financières et aux compétences de nos ressources humaines», dit-elle.

La transformation numérique est un besoin vital pour de nombreuses entreprises à Hô Chi Minh-Ville, mais beaucoup d’entre elles ne savent pas par où commencer. Pour les soutenir, Hô Chi Minh-Ville a créé un centre de conseil et d’accompagnement en transformation digitale. Les entreprises technologiques peuvent également les aider. Lê Huu Nguyên dirige la société MISA, à Hô Chi Minh-Ville, qui fournit des conseils en transformation digitale aux entreprises.

«En fonction des besoins de l’entreprise, de leurs capacités financières et des compétences de leur personnel, nous allons leur donner des solutions pour optimiser les activités les plus importantes. Il ne faut pas tout faire en même temps, si les entreprises n’ont pas de moyens», explique-t-il.

Dang Thi My Châu, la directrice générale adjointe du centre d’innovation Viet Locus. Photo: VOV

Hô Chi Minh-Ville est la localité ayant le nombre d’utilisateurs de smartphones le plus élevé au Vietnam. La 3G et la 4G couvrent désormais 100% du territoire. Mais la transformation digitale demande des ressources humaines qualifiées et une infrastructure technologique plus performante pour la 5G, l’intelligence artificielle, la blockchain, l’internet des objets ainsi que la garantie de la cybersécurité. Dang Thi My Châu, la directrice générale adjointe du centre d’innovation Viet Locus, a proposé à la municipalité de mettre en place un écosystème digital diversifié pour faciliter la transformation numérique des entreprises.



«Hô Chi Minh-Ville devra donner plus d’avantages aux entreprises innovantes. Dans l’appel d’offres pour un projet financé par l’État, par exemple, celles-ci devraient être privilégiées pour obtenir un contrat», a-t-elle ajouté.

Pour accélérer le développement de l’économie numérique, la mégapole du Sud a massivement investi dans la modernisation des infrastructures digitales, en particulier dans les domaines de l’industrie et des services, ainsi que dans la création des banques de données. Hô Chi Minh-Ville a également mis en place un dispositif spécifique pour soutenir les coopérations dans l’application des technologies numériques, comme l’indique Vo Van Hoan, vice-président du comité populaire municipal.

«La ville a mis en place plusieurs politiques pour faciliter la transformation numérique des entreprises. La municipalité peut intervenir directement ou par le biais des opérateurs de technologies de l’information et de télécommunications. Nous pouvons accorder aux utilisateurs des réductions de frais. Parfois, les services leur sont fournis gratuitement pour que le projet fonctionne. Tout ce qui est en notre pouvoir, nous nous en chargerons immédiatement. Quant aux décisions qui dépassent nos compétences, la ville demandera l’autorisation au gouvernement», affirme-t-il.

Selon l’Institut de recherche pour le développement de Hô Chi Minh-Ville, en 2021, l’économie numérique a représenté environ 8,27 milliards de dollars, soit 14% du PIB régional. La mégapole du Sud espère porter ce taux à 15% cette année, en faisant du secteur le nouveau moteur de sa croissance. - VOV/VNA