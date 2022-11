Le commerce électronique contribue grandement à la croissance économique numérique du Vietnam. Photo d'illustration/TNO/CPV

Hanoï (VNA) - En moyenne, près de 8 Vietnamiens sur 10 sont des consommateurs numériques et la croissance de l'économie numérique du Vietnam en 2022 devrait atteindre 28%, la plus élevée d'Asie du Sud-Est.

L'économie numérique du Vietnam devrait peser cette année 23 milliards de dollars, en hausse de près d'un tiers par rapport aux 18 milliards de dollars de l'année dernière. Ce taux de croissance est supérieur à celui de Singapour, de l'Indonésie, des Philippines (22%), de la Thaïlande (17%) et de la Malaisie (13%), selon le rapport sur l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est, qui vient d'être publié par Google, Temasek et Bain & Company Father.

Le principal contributeur à l'économie numérique du Vietnam est le commerce électronique, avec une valeur attendue de 14 milliards de dollars, en hausse de 26% d'une année sur l'autre.

Les services audiovisuels en ligne sont estimés à 4,3 milliards de dollars, les industries restantes telles que le transport-livraison de nourriture et les voyages en ligne devraient atteindre respectivement 3 et 2 milliards de dollars au Vietnam. Il est prévu que d'ici 2025, l'économie numérique nationale pèserait 49 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 31%.

Selon les analystes, le Vietnam est l'un des pays qui est rapidement revenu à une certaine normalité post-pandémie, tout en maintenant et en développant certaines habitudes prises pendant la crise sanitaire à savoir les achats en ligne et la livraison de nourriture.

Une enquête Google montre que 60% des utilisateurs conserveront l'habitude d'utiliser les plateformes de commerce électronique ces 12 prochains mois, et 30% prévoient d'en utiliser davantage. Parmi les utilisateurs urbains, 96 % utilisent des services de commerce électronique et environ 84 à 85 % des services tels qu’achats en ligne, transport et livraison de nourriture.



Cependant, la fréquence de consommation de contenu numérique des Vietnamiens est inférieure à la moyenne en Asie du Sud-Est. 23 % des personnes interrogées ont déclaré regarder des vidéos à la demande au moins une fois par semaine. Ce taux est de 19 % pour les jeux en ligne et de 16 % pour la musique à la demande. Selon les analystes, cela montre que le Vietnam a encore beaucoup de potentiel de croissance à long terme.

"La main-d'œuvre nationale de haute qualité dans le secteur de la technologie et la pénétration croissante des services numériques dans les zones urbaines et rurales constituent une base solide pour la croissance numérique du Vietnam à l'avenir", a déclaré Stephanie Davis, vice-présidente de Google pour l’Asie Pacifique, en charge de l'Asie du Sud-Est.

Le rapport de Google présente de nombreuses similitudes avec le rapport publié par Meta plus tôt. Selon Meta, près de 8 Vietnamiens sur 10 sont des consommateurs numériques. C'est aussi la période où les Vietnamiens utilisent le plus grand nombre de plateformes numériques, passant de 8 en 2021 à 16 cette année.

Meta évalue que le Vietnam fait partie du groupe des marchés leaders en termes de taux d'adoption des technologies futures telles que la fintech et le métaverse. En moyenne, 7 consommateurs numériques sur 10 ont utilisé des technologies liées au métaverse telles que la crypto-monnaie, NFT, AR/VR cette année. Le taux d'application de la technologie VR atteint 29%, le plus élevé en Asie du Sud-Est. - CPV/VNA