Hanoï (VNA) - Le Vietnam enregistre le taux de croissance de l'économie numérique le plus élevé d'Asie du Sud-Est depuis deux années consécutives (2022 et 2023) et devrait continuer à occuper cette place en 2025 (au même rang que les Philippines), selon un rapport sur l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est, qui a été publié le 6 novembre par Google, Temasek et Bain & Company.



Selon ce rapport, la valeur brute de marchandises (Gross Merchandise Value, GMV) de l'économie numérique du Vietnam devrait atteindre 30 milliards de dollars en 2023, puis 45 milliards de dollars en 2025.

La croissance de la GMV au cours de ces deux prochaines années sera tirée par le commerce électronique et le tourisme en ligne.



Dans le domaine du commerce électronique, le Vietnam a connu une croissance de 11% entre 2022 et 2023 et le taux de croissance annuel composé (Compound Annual Growth Rate, CAGR) serait de 22% d'ici 2025, visant une GMV de 24 milliards de dollars.



Le secteur du tourisme devrait se redresser pleinement cette année, principalement grâce à la forte croissance du tourisme intérieur. Le tourisme en ligne a augmenté de 82% au cours de l’année passée et devrait connaître un CAGR de 21% d’ici 2025, visant une GMV de 7 milliards de dollars.



D'autres secteurs importants qui continuent de croître et contribuent à promouvoir l'économie numérique du Vietnam comprennent les transports et l'alimentation (services de livraison de nourriture) et les médias en ligne.



Les paiements numériques, eux, continuent de croître grâce au soutien du gouvernement, aux investissements des banques commerciales et à la popularité généralisée des codes QR. Cette tendance continuerait à s'accentuer à mesure que la Banque d'État encouragera les paiements autres qu'en espèces dans les zones rurales et isolées.



Selon Marc Woo, directeur général en charge du Vietnam de Google d’Asie-Pacifique, l'économie numérique du Vietnam se développe dans la bonne direction. Google continue de soutenir globalement l’économie numérique nationale à travers de nombreux programmes comme la promotion des startup technologiques vietnamiennes et l’investissement dans la formation de talents locaux. -VNA