Photo : baotainguyenmoitruong

Hanoï (VNA) - L'économie vietnamienne en janvier a enregistré de nombreux résultats positifs, en particulier un excédent commercial de 3,6 milliards de dollars. Il s’agit d’un bon signal, selon les médias internationaux, laissant augurer que l'économie vietnamienne aura une croissance continue cette année.

Le site Web China.org a publié un article intitulé "Les ventes au détail et les revenus des services au Vietnam en janvier en hausse de 20%". Le total des ventes au détail de biens et services de consommation au Vietnam en janvier a atteint plus de 544,8 billions de dongs, soit 23 milliards de dollars.

Cependant, de nombreux pays sont confrontés au risque d'inflation et de récession économique entraînant une baisse de la consommation, avec des répercussions sur les activités d'import-export du Vietnam.

Mme Yun Liu, économiste pour l'Asie chez HSBC, a commenté: "Nous enregistrons les indicateurs de croissance du commerce du Vietnam ces derniers temps. Cependant, à mon avis, au second semestre 2023, les défis du commerce mondial seront le principal risque pour l'économie nationale. Cette croissance des exportations de plus de 20 % en janvier est inattendue".

"C'est le bon moment pour les entreprises nationales et internationales opérant au Vietnam d'exploiter davantage les accords de libre-échange. Il leur est nécessaire aussi de se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits, de la transformation, de la production et de l'étiquetage", a déclaré Preben Hjortlund, président du Conseil consultatif, de l’Association des entreprises européennes au Vietnam. -CPV/VNA