Ho Chi Minh-Ville cherche à développer l'économie maritime. Photo : nongnghiep.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’économie maritime constitue un nouveau moteur du développement de Ho Chi Minh-Ville.

Cette estimation a été avancée par de nombreux scientifiques lors d’un séminaire sur l’économie maritime de Ho Chi Minh-Ville, organisé le 30 mars par la Commission économique du Comité central du Parti en coordination avec le Comité populaire de la mégapole du Sud.

Lors du séminaire. Photo : VNA

Le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a déclaré qu'au 21e siècle, l'économie maritime était le contenu le plus important des stratégies maritimes de plusieurs nations.

S'appuyant sur les acquis scientifiques et technologiques de la quatrième révolution industrielle, les filières émergentes de l'économie maritime (aquaculture, exploitation pétrolière et gazière offshore, tourisme maritime…) ont connu un développement particulièrement rapide, a-t-il constaté.

Dans ce contexte, Ho Chi Minh-Ville et sa région doivent devenir un centre de services compétitif au niveau international et s'orienter vers de nouveaux modèles économiques, dont l’économie bleue, a-t-il estimé.

Lors du séminaire, de nombreux scientifiques et experts ont déclaré que l'économie maritime et les zones urbaines côtières constitueraient un nouveau moteur du développement de Ho Chi Minh-Ville.

Le district côtier de Can Gio est un avantage de Ho Chi Minh-Ville dans ce domaine. Cependant, selon les scientifiques, cette orientation de développement imposera à la mégapole du Sud de nombreux défis, en particulier des problèmes concernant l’environnement et les infrastructures. La connectivité avec les autres localités pour créer une économie circulaire jouera un rôle important, ont indiqué les chercheurs.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a affirmé que la mégapole du Sud écouterait les opinions des scientifiques, des gestionnaires et des citoyens pour déterminer le meilleur modèle de développement possible et finaliser la planification. Il a également indiqué que les autorités municipales voulaient faire de Can Tho une ville d'éco-tourisme.-VNA