Singapour (VNA) - Selon les estimations du ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, l'économie de Singapour au deuxième trimestre 2023 a progressé de 0,3 % par rapport au trimestre précédent, évitant ainsi une récession technique que les experts prévoyaient plus tôt.



Le Produit intérieur brut (PIB) de Singapour au deuxième trimestre 2023 a également augmenté de 0,7 % par rapport à la même période en 2022.



Des économistes prévoient que la croissance de Singapour en 2023 atteindrait entre 1 % et 1,5 %.-VNA