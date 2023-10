Photo d'illustration : VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L' économie de Ho Chi Minh-Ville continue de maintenir une croissance positive grâce à la production industrielle, la consommation intérieure et une offre et une demande stables.

Cette information a été donnée lors d'une réunion tenue le 30 octobre par le Comité populaire municipal.

La directrice du service municipal du Plan et de l'Investissement, Le Thi Huynh Mai, a déclaré que l'indice de production industrielle de la ville en octobre avait augmenté d'environ 2,4% sur un mois et de 10,6% sur un an.

L'industrie minière a connu une croissance mensuelle de 6,1% et une croissance annuelle de 8,9 %. Parallèlement, l'industrie manufacturière a progressé respectivement de 2,5% et 11,1%, le secteur de la production et de la distribution d'électricité en baisse de 1,1% par rapport au mois précédent mais en hausse de 5% sur un an.

Au cours des 10 premiers mois, parmi les quatre industries clés, la production industrielle a augmenté de 6,3%. Plus précisément, l'industrie pharmaceutique a connu une augmentation de 19,2%, l'industrie mécanique de 7,4% et l'électronique de 6,0%.

Les revenus totaux de la vente de détail et de biens et services au cours de la période a été estimé à environ 987 680 milliards de dongs (plus de 40,77 milliards de dollars), soit une augmentation de 9,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les arrivées de touristes étrangers dans la ville ont atteint plus de 4,12 millions, soit une hausse de 55,3%. Les recettes touristiques ont dépassé 140 000 milliards de dôngs, affichant une croissance de 32,6% sur un an.

Au 20 octobre, la ville a autorisé la création de 42.670 nouvelles entreprises, soit une hausse annuelle de 15,2%. Leur capital enregistré a atteint plus de 386 500 milliards de dôngs.

En termes de décaissement des investissements publics, le chiffre s'est élevé à plus de 36 000 milliards de dôngs, en hausse de 55,9% sur un an.

Les exportations au cours des 10 derniers mois ont chuté de 13,4% en glissement annuelle. Le nombre d'entreprises nouvellement créées a augmenté en quantité mais a diminué en termes de capital social, tandis que le nombre d'entreprises suspendant temporairement leurs activités a augmenté de 29,5%.

En outre, l'attraction des investissements directs étrangers a connu une baisse significative de 32,3%, pour atteindre seulement environ 2,31 milliards de dollars.

Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a déclaré qu'au cours des derniers mois de cette année, la ville résoudrait les difficultés rencontrées par les entreprises et le marché immobilier, intensifierait les infrastructures et le développement urbain, stimulerait la demande des consommateurs et développerait le tourisme.

La ville reste engagée à atteindre un décaissement des investissements publics de 95% de l'objectif assigné, a-t-il indiqué.-VNA