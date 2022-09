Hanoi (VNA) – Plus de 20.000 entreprises ont été créées ces huit derniers mois à Hanoi, avec un capital social total de 226.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 22% en nombre et de 2% en capital par rapport à la même période de l’an dernier, selon l’Office municipal des statistiques de Hanoi.

Photo d'illustration: VTV

Rien qu’en août, plus de 2.500 nouvelles entreprises ont vu le jour, soit 2,3 fois plus en glissement annuel. Leur capital social s’est élevé à plus de 25.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 49% en rythme annuel.Entre janvier et août, 7.800 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de 7% par rapport à la même période de 2021.Pendant cette période, le nombre d’entreprises ayant suspendu leurs activités ou en attente de procédures de dissolution a nettement augmenté. Plus de 13.000 entreprises ont cessé temporairement leurs activités, 46% en glissement annuel.Toujours selon les données de l’Office municipal des statistiques, 992,3 millions de dollars d’investissements directs étrangers ont été injectés dans la capitale depuis janvier, 49,6% en glissement annuel.S’agissant du tourisme, en août, Hanoi a accueilli environ 280.000 visiteurs, soit 8,2 fois plus qu’à la même période de l’année dernière. De janvier à août, le nombre d’arrivées s’est élevé à plus de 1,4 million, soit 2,2 fois plus qu’à la même période de l’an dernier. – CPV/VNA