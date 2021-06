Dà Nang (VNA) - L’économie de la ville de Dà Nang (Centre) a montré des signes de reprises en mai et au cours des cinq premiers mois de 2021 dans un contexte marqué par le nouveau coronavirus, selon le Département municipal des statistiques.

Vue aérienne de la ville de Dà Nang. Photo : VNA

La production agricole, sylvicole et aquacole a connu une légère croissance par rapport à l’an dernier à la même période, notamment une production de paddy de la récolte hivers-printemps en hausse de 5,5%, un rendement de paddy en hausse de 7,9%.

La production aquacole en mai et au cours des cinq premiers mois de 2021 est estimée respectivement à 99,3% et à 96,9% des résultats enregistrés aux mêmes périodes de l’an dernier.

L’indice de la production industrielle en mai 2021 a augmenté d’environ 1,3% par rapport à avril et de 6,8% en glissement annuel. Il a bondi au cours des cinq premiers mois de 2021 de 3,9% par rapport à la même période de 2020.

Dans le détail, l’industrie extractive a progressé de 54% ; l’industrie de transformation et de fabrication de 3,4%, l’industrie de production et de distribution d’électricité de 5,9% ; la production d’eau et le traitement des déchets ont régressé de 5,9%.

En conséquence, jusqu’au 15 mai 2021, les recettes budgétaires préliminaires sont estimées à 8.735 milliards de dôngs (près de 381 millions de dollars), en hausse de 3,8% par rapport à la même période de 2020.

Ce bilan encourageant est attribuable aux mesures flexibles de prévention et de lutte contre le Covid-19 prises par les autorités locales et à la proactivité dont les entreprises ont fait preuve, a indiqué le chef du Département municipal des statistiques Trân Vu.

Dà Nang a privilégié l’identification, le dépistage et l’isolement rapides des cas, le suivi exhaustif des contacts et le placement en quarantaine de ceux-ci à la distanciation sociale, et réussi à réduire la transmission et à maîtriser les flambées épidémiques.

Le parc de haute technologie de Dà Nang. Photo diffusée par la VNA

La ville a attiré 530 projets d’investissements directs étrangers d’une valeur de plus de 1,04 milliard de dollars au cours des cinq dernières années, six projets d’aide publique au développement d’une valeur de 5,93 billions de dôngs (256,36 millions de dollars) et 351 programmes, projets et aides non gouvernementales, avec un financement total de 598 milliards de dôngs.

La ville abrite actuellement plusieurs grandes entreprises technologiques dont la Sarl Universal Alloy Corporation Vietnam dans la fabrication de composants aérospatiaux Sunshine, de 170 millions de dollars ; le groupe CMC avec le projet de complexe d’espace créatif, de plus de 12.000 milliards de dôngs (plus de 523 millions de dollars).

Malgré les impacts par la crise sanitaire, Dà Nang continue à attirer de nombreux projets d’investissements directs étrangers (IDE). La ville vient de décerner des certificats d’enregistrement d’investissement à six grands projets, tous dans les secteurs de la haute technologie et de l’industrie.

Trois sont des projets d’IDE : fabrication de semi-conducteurs United States Enterprise (États-Unis) d’un montant total de 110 millions de dollars, Centre de recherche, développement et production Fujikin Dà Nang (Japon), 35 millions de dollars ; EPE Packaging Vietnam (Japon), 300.000 dollars. – VNA