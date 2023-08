Hanoi (VNA) - Internet joue un rôle important au Vietnam dans le shopping et la transformation du commerce en ligne via les plateformes d’e-commerce. Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, le passage à l'économie numérique et le développement des tendances d'achat ont contribué à promouvoir les exportations et la consommation de biens, contribuant ainsi à développer les produits vietnamiens.

Groupe de jeunes 9X CamLamOnline (district de Cam Lam, province de Khanh Hoa) avec la mangue fraîche présentée sur le site Web. Photo : VNA

La transformation numérique et l'application de la technologie dans les entreprises contribuent à améliorer la valeur des produits, à économiser du temps et des coûts d'exploitation et à accroître la compétitivité des produits vietnamiens sur le marché international.

M. Nguyen Van Thanh, directeur du Centre pour le développement du commerce électronique au Département du commerce électronique et de l'économie numérique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le commerce électronique est le principal pilier de l'économie numérique et se manifeste à travers le chiffre d’affaires de ventes au détail au Vietnam. Si en 2022, les ventes au détail en ligne au Vietnam se chiffraient à 16,4 milliards de dollars et l'économie numérique près de 23 milliards de dollars, on s'attend à ce qu'en 2025, ce chiffre atteigne 49 milliards de dollars.

Les statistiques montrent qu'en 2022, 1.300 micro, petites et moyennes entreprises au Vietnam ont participé à des cours de formation avec de nombreuses connaissances de base sur le commerce électronique et le commerce électronique mondial.

Photo : VNA

Concrètement, de la sélection des produits selon des critères et normes adaptés au marché, aux méthodes d'expédition - la logistique transfrontalière n'est pas différente du transport intérieur, aux contrats de transaction en ligne, frais de transfert vers des intermédiaires avec des facteurs étrangers... Ainsi, les entreprises ont non seulement des magasins fixes sur Amazon, Alibaba, mais deviennent également la force motrice du développement de la marque, de la promotion de la consommation et des ventes de biens d'exportation.



Afin d'améliorer l'efficacité de l'exportation et de la consommation de produits vietnamiens grâce au commerce électronique, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est coordonné avec les localités pour organiser de nombreux programmes afin d'aider des milliers d'entreprises à accéder à cette méthode pour distribuer leurs marchandises et créer de nouvelles habitudes d’achats.

Dans les temps à venir, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de se concentrer sur l'amélioration de la capacité d'application et le développement du commerce électronique, en particulier transfrontalier. L'objectif est de créer un environnement de commerce électronique solide et flexible, encourageant les entreprises à rechercher des opportunités d'exportation de produits vietnamiens, et d'élargir les marchés. - VNA