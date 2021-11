L’e-commerce du Vietnam atteindra 56 milliards de dollars d'ici 2026. Photo:vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le Vietnam comptera quelque 53 millions de consommateurs numériques d'ici la fin de l'année et devrait devenir le marché à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est en la matière, selon le rapport annuel « SYNC Southeast Asia » de Facebook et Bain & Company qui examine le l'économie et l'avenir du commerce électronique dans la région.

Le rapport est basé sur une enquête auprès d'environ 16.700 consommateurs numériques et a recueilli des informations à partir d'entretiens avec plus de 20 directeurs de l’expérience client (Chief Experience Officer – CXO) dans six pays d'Asie du Sud-Est que sont l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Les consommateurs numériques interrogés sont ceux qui ont effectué un achat en ligne dans au moins deux catégories de produits au cours des trois derniers mois et qui ont plus de 15 ans.

Selon le rapport, le chiffre d’affaires de l’e-commerce au Vietnam atteindra 56 milliards de dollars d'ici 2026, soit 4,5 fois plus que l'estimation pour2021.

Ce secteur a témoigné une forte augmentation annuelle du nombre de catégories de produits vendus en ligne (+50%), de stands virtuels (+40%) et de la valeur totale des ventes au détail (1,5 fois).

Au Vietnam, 49% des consommateurs ont opté pour un site de commerce électronique au cours des trois derniers mois, sur la base de considérations d'incitations tarifaires (45%), de qualité des produits (34%) et de disponibilité des produits (33%).

Le Vietnam comptera quelque 53 millions de consommateurs numériques d'ici la fin de l'année. Photo:tapchitaichinh.vn

En particulier, pour la première fois, les paiements en espèces en Asie du Sud-Est ont connu une baisse significative de 60% en 2020 à 42% en 2021. La sécurité, la confidentialité et les frais sont les trois principaux critères que les consommateurs vietnamiens prennent en compte en choisissant un mode de paiement.

En 2021, les 5 activités en ligne dans lesquelles les consommateurs vietnamiens passent le plus de temps sont les réseaux sociaux, la messagerie, les vidéos, le commerce électronique et l'email. Les consommateurs vietnamiens consacrent jusqu'à 72 % du temps à des activités régulières à la maison au lieu de sortir. Les repas et l’achat en ligne continueront d'être maintenus régulièrement, représentant respectivement 84 % et 78 % du temps. -VNA