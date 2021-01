Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a coupé samedi 9 janvier le ruban d’inauguration de l’échangeur reliant le périphérique n°3 à l’autoroute Hanoi-Hai Phong.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (à droite) tient un bout du ruban coupé pour inaugurer l’échangeur reliant le périphérique n°3 à l’autoroute Hanoi-Hai Phong. Photo : VNA

L’échangeur, situé dans l’arrondissement de Long Biên et le district de Gia Lâm, comporte deux itinéraires: un tronçon de 1,5 km reliant la route Long Biên-Thach Ban à l’autoroute, et un autre tronçon de 620 m reliant périphérique n°3 à l’autoroute.

Le projet devrait raccourcir les temps de trajet sur l’itinéraire et exploiter pleinement l’efficacité des investissements du périphérique n°3, de l’autoroute Hanoi-Hai Phong et de la route Cô Linh.

Ils contribueront à réduire les embouteillages et à stimuler le développement socio-économique de la ville.

Le projet, avec un investissement de plus de 402 milliards de dôngs (17,5 millions de dollars), a été approuvé en juin 2020 et achevé deux mois plus tôt que prévu. - VNA