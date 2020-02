Le président du comité populaire municipal, Nguyên Duc Chung (centre) et l'ambassadrice malaisienne Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa, le 20 février à Hanoï . Photo: hanoimoi

Hanoi (VNA) – Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung qui a reçu jeudi 20 février la nouvelle ambassadrice de Malaisie au Vietnam, Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa, a exhorté les deux parties à faire de l’échange culturel un pilier de la coopération entre la capitale vietnamienne et la Malaisie.

Le responsable a affirmé que les autorités municipales étaient prêtes à collaborer avec la partie malaisienne à l’organisation de ses activités culturelles dans la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée, à Hanoi.



Il a informé la diplomate de la prochaine Conférence des maires des villes de l’ASEAN, qui réunira aussi des responsables de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, avant de demander à l’ambassade de Malaisie au Vietnam de concourir au succès de cet évènement.



Hanoi créera de conditions favorables aux entreprises malaisiennes désireuses d’investir ou de faire des affaires en ville, a déclaré Nguyên Duc Chung, appelant à renforcer leur présence à Hanoi.



Le président du Comité populaire de Hanoi a suggéré aux deux parties de multiplier les activités de promotion du commerce, de l’investissement ainsi que leur coopération dans l’éducation et le tourisme.



Il a également espéré que l’ambassadrice Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa, durant son mandat au Vietnam, porte les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur et joue un rôle de passerelle de coopération, notamment commerciale et touristique, entre Hanoi et Kuala Lumpur et d’autres localités malaisiennes.



De son côté, l’ambassadrice malaisienne a tenu en haute estime les efforts du Vietnam, notamment de Hanoi, dans la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).



Elle a affirmé poursuivre ses contributions à l’intensification des relations Vietnam-Malaisie, notamment celles entre Hanoi et des localités malaisiennes.



La diplomate a profité de cette occasion pour remercier le Comité populaire municipal pour son soutien accordé aux entreprises malaisiennes en activité au Vietnam, notamment à Hanoi, déclarant qu’elles souhaitaient opérer sur le long terme au Vietnam. –VNA