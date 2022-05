Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a reçu le 12 mai l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud chargé de la République du Zimbabwe, Hoang Van Loi, venu pour lui présenter sa lettre de créances.

Le président zimbabwéen s’est déclaré souhaiter développer l'amitié et la coopération multiforme avec le Vietnam, notamment dans l’économie, le commerce, l'agriculture, l'exploitation minière, le tourisme, l'éducation et la formation...

Auparavant, l’ambassadeur Hoang Van Loi a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères et du Commerce du Zimbabwe, Frederick Shava. Il a affirmé que le Zimbabwe soutiendrait toujours le Vietnam dans le développement des relations avec l'Union africaine en général et les pays membres africains en particulier.

Concernant les relations entre les deux pays, Frederick Shava a déclaré que les deux pays devraient se concentrer sur le renforcement des relations économiques et commerciales et la promotion des négociations, de la signature ou de l'extension des documents de coopération pour l'établissement des relations bilatérales durables, dont l'accord-cadre sur la coopération économique, commerciale, culturelle et scientifique – technique, signé en 2001.



Le ministre a demandé aux deux parties de prêter attention à la promotion des activités de commerce et d'investissement, affirmant que le Zimbabwe accueillait toujours et créait des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes viennent au Zimbabwe pour rechercher des opportunités d'affaires.

A cette occasion, Frederick Shava a invité les entreprises vietnamiennes à participer à la Foire internationale du commerce de Zimbabwe, prévue en avril 2023. -VNA