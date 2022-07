Le Xoè, danse des Thaï de la région Nord-Ouest

La danse Xoè avec gongs est le plus grand festival printanier des Thaï du Nord-Ouest et de Muong Than en particulier. Les Thaï organisent ce festival pour prier pour une bonne météo, des récoltes abondantes et un village paisible et heureuse. Le festival est si célèbre qu'il est considéré comme une «party Xoè», car il a beaucoup de danses fascinantes, de plats copieux. Photo: VNP