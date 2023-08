Hanoi (VNA) – Le vol Vietjet VJ083 de Hô Chi Minh-Ville à Brisbane le 31 juillet a effectué un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Darwin en Australie pour demander une aide médicale à un passager qui rencontrait des problèmes de santé.

Un avion de Vietjet en plein vol. Photo: VNA Un avion de Vietjet en plein vol. Photo: VNA

L’équipage de conduite a agi rapidement pour fournir des soins médicaux d’urgence en vol au passager australien, né en 1954. Le pilote a alors pris la décision de dérouter l’avion vers Darwin afin de s’assurer que le passager reçoive une aide médicale immédiate.

Lors de son atterrissage à l’aéroport de Darwin à 18h30 heure locale, après une durée de vol de 4 heures et 40 minutes, le passager a été rapidement transporté vers un établissement médical à proximité pour y être soigné.

L’équipage et le personnel de la compagnie aérienne ont collaboré étroitement avec les autorités aéroportuaires et médicales pour s’assurer que le passager reçoive les soins et l’attention nécessaires.

L’état de santé du passager s’est stabilisé après avoir reçu une assistance médicale en temps opportun, et sa famille a adressé de profonds remerciements à l’équipage.

Après avoir fait le plein à Darwin, le vol a repris son voyage vers Brisbane, atterrissant finalement en toute sécurité à 21h55 du soir, heure locale.

Se souvenant de la décision de dérouter le vol, le commandant de bord a exprimé son émotion: "Au cours de mes dizaines de milliers d’heures de vol en tant que commandant de bord, je suis continuellement rempli d’émotions lorsque ma décision peut apporter un soutien opportun aux passagers. Mes collègues et moi nous efforçons toujours de servir les passagers au mieux de nos capacités et de donner la priorité à leur sécurité et à leur bien-être."

Vietjet a toujours démontré son engagement à effectuer des atterrissages d’urgence pour aider les passagers dans le besoin, quels que soient les coûts potentiels et les perturbations associées à de telles décisions. La compagnie aérienne maintient un dévouement inébranlable à la sécurité et au bien-être des passagers en tant que priorité absolue. – VNA