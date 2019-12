Hanoi, 11 décembre (VNA) - Le navigateur français Francis Joyon, accompagné de ses marins, à bord du voilier français le plus rapide du monde IDEC SPORT, est arrivé le 4 décembre au port de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville, terminant son deuxième parcours de course au large entre l’île Maurice et Hô Chi Minh-Ville.

Le voilier de course français le plus rapide du monde IDEC SPORT fait escale à Hô Chi Minh-Ville.



Lors d’un point presse tenu le 10 décembre sur le quai, le navigateur français et l’équipage ont organisé une visite guidée pour une centaine de personnes désireuses de découvrir ce voilier qui a permis à Francis Joyon de s’emparer du Trophée Jules Verne, et également de gagner la Route du Rhum.

Francis Joyon (centre) et l’équipage lors du point presse tenu le 10 décembre au quai de Saigon, en présence du consul général de France, Vincent Floreani.



En effet, le voilier a gagné le port de Saigon après 12 jours, plus de 20 heures, 37 minutes et 56 secondes de mer depuis l’île Maurice, en traversant l’Océan indien et la Mer Orientale, établissant une nouvelle référence de temps pour les coureurs au large. Ce périple, qui s’inscrit dans son deuxième tour d’Asie, voit la présence à bord de Christophe Houdet, Bertrand Delesne, Antoine Blouet, et de son fils Corentin.



Selon Francis Joyon, avant de jeter l’ancre à Hô Chi Minh-Ville, son dernier parcours, le voilier a parcouru quelque 6.438km en théorie, mais en réalité 8.691km à cause de conditions météorologiques difficile. Ils ont souffert d’un froid vif dans l’Antarctique mais d’une canicule en Indonésie.- CVN/VNA