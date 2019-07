Le célèbre violoniste Stéphane Trân Ngoc. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Le violon sera la vedette de la soirée du 13 juillet au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville. Avec comme invité d’honneur, le célèbre violoniste Stéphane Trân Ngoc.Connu notamment pour ses interprétations des six sonates d’Ysaye, Stéphane Trân Ngoc est un musicien de renom. Il possède un violon de 1709 conçu par l'un des plus grands fabricants de Venise, Francesco Gobetti.Le 13 juillet prochain, il interprétera cinq œuvres, toutes écrites par des compositeurs français. Le concert débutera avec l’œuvre Havanaise de Saint-Saëns. Cet ouvrage fut écrit en 1887 pour un violoniste cubain. L’œuvre est devenue populaire pour son implication dans l'opéra Carmen de Bizet.La soirée se poursuivra avec Thaïs de Jules Massenet. Ce chef-d’œuvre écrit pour l’opéra en 1894 a été composé pour violon et orchestre. Il raconte l’histoire d’une jeune fille thaïlandaise qui décide de consacrer sa vie à la religion.La première partie du concert s'achèvera avec le poème d'Ernest Chausson. Trois œuvres étonnantes et éclectiques que le public ne manquera pas d’apprécier. Après l’entracte, les spectateurs pourront découvrir l’œuvre intitulée "Le bœuf sur le toit" de Darius Milhaud.Il s'agit d'une composition musicale de Milhaud écrite en 1919, à l'origine destinée pour un film de Charlie Chaplin. Finalement, il fut joué lors d’un ballet créé par Jean Cocteau. Une partition mettant à l’honneur le pays de la samba avec de nombreuses références brésiliennes.Enfin, Tzigane de Ravel clôturera la soirée. Ce morceau écrit à l’origine pour violon et piano, fut interprété pour la première fois en 1924.L'orchestre symphonique HBSO sera dirigé par le directeur et chef d'orchestre HBSO, Tran Vuong Thach, un fidèle admirateur du travail du violoniste Stéphane Trân Ngoc. -CVN/VNA