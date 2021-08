Hanoi, 1er août (VNA) - Situé à plus de 100 kilomètres au Sud de Hanoï, le village de Pham Pháo, commune de Hai Minh, district de Hai Hâu, province de Nam Dinh (Nord) a une longue histoire de moulage de bronze traditionnel.

Les artisans locaux ont entretenu la passion en créant des trompettes en bronze uniques, qui ont joué un rôle important dans la vie spirituelle des catholiques locaux. Rejoignez deux jeunes français, Zach et François, pour en savoir plus sur cet artisanat.

Le village de Pham Pháo, commune de Hai Minh, district de Hai Hâu, province de Nam Dinh (Nord) a une longue histoire de moulage de bronze traditionnel. Photo / VOV

Zach et François ont trouvé des instruments de musique occidentaux tels que saxophones, trompettes, tubas et clarinettes lorsqu'ils ont visité un atelier de moulage de trompettes en bronze dans le village de Phạm Pháo.

Le village comptait plus de 800 musiciens amateurs qui se produisaient régulièrement lors des services religieux et des événements du village. Avec une passion de toujours, les musiciens fabriquaient et réparaient des instruments de musique en bronze, qui sont devenus un artisanat traditionnel transmis de génération en génération.

Nguyen Van Cuong - facteur de trompettes en bronze. Photo d'internet.

Nguyên Van Cuong ou "Monsieur kèn Tây" (trompette d’Occident), musicien militaire dans les années 1970, a appris à réparer et à jouer de la trompette auprès de son père, Nguyen Van Bien. Nguyen Van Cuong est maintenant la fierté du village de Pham Phao.

Nguyen Van Cuong - facteur de trompettes en bronze - a exprimé :‘’Je suis né dans une famille de fondeurs de bronze et j'ai entrepris une carrière de fabricant d'instruments dans les années 1970. Bien qu'il soit difficile de rivaliser avec les instruments fabriqués industriellement en Chine, mes enfants veulent toujours suivre mes traces.’’

Il n'y a pas de machinerie avancée dans les ateliers de fabrication de trompettes du village. Tous les processus sont réalisés à la main, de la conception, la coupe de billettes et le chauffage du bronze au soudage et au placage de métal.

Bien que les trompettes Pham Phao ne soient pas aussi voyantes que les instruments importés, elles sont toujours populaires auprès d'un nombre croissant de clients dans tout le pays grâce à leur bonne qualité sonore et à leurs prix raisonnables.

Zach et François ont vécu une expérience particulière à Pham Phao, car la fonte de trompettes en bronze à la main n'existe plus en France. Ils avaient beaucoup de questions pour les artisans locaux sur les techniques et les traditions de moulage.

François Bibonne, touriste français, a également exprimé :‘’Tout est merveilleux. Il est difficile de croire que j'ai trouvé une trompette de fabrication française vieille de plus de 200 ans. C'était intéressant de voir comment la population locale a préservé cet artisanat traditionnel. ‘’

Nguyen Van Chi, fabricant de trompettes en bronze, pour sa part, a dit : ‘’ Je suis fier de continuer ce métier de ma famille. J'espère que les autorités introduiront les mesures nécessaires pour protéger et promouvoir l'artisanat, afin que nos produits fabriqués à la main puissent toucher plus de mélomanes.’’

Parallèlement aux événements de jazz contemporain, les trompettes de Pham Phao sont également entendues lors de nombreux concerts de musique classique.

Les trompettes de bronze sont également devenues un élément clé des rituels catholiques, en particulier à Noël. Et pour les trompettistes du village de Pham Phao, peu importe comment la vie évolue, ils sont certains que leur métier traditionnel se perpétuera à jamais.- VNA