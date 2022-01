Le village de métier de Thanh Tiên, spécialisé dans la fabrication de fleurs en papier

Comme ce travail demande beaucoup de temps, de minutie et d’habileté, un artisan ne peut fabriquer que 15 à 20 fleurs en papier par jour. Le prix des fleurs en papier n’est que de 5 000 à 7 000 dôngs pour une paire de fleurs simples, comme la rose, la marguerite et l’orchidée. Les fleurs de lotus coûtent plus cher avec un prix de 20 000 dôngs pour un lotus. La fleur en papier la plus compliquée est la fleur de lotus. Seuls trois ménages sur dix du village peuvent fabriquer des fleurs de lotus en papier, dont l’atelier de Mme Phan Thi Thanh. Les étapes les plus difficiles sont la création des veines pour les pétales et l’assemblage des pétales eux-mêmes. Photo : VietnamPlus