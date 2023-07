Hanoi (VNA) – L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Yaron Mayer, a exprimé de grandes attentes quant aux avancées significatives que va apporter la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) lors de la visite officielle du vice-Premier ministre vietnamien, Trân Luu Quang, en Israël. Cette étape est porteuse d’un énorme potentiel pour le commerce et l’investissement entre les deux pays.

À l’occasion de la visite officielle du Vice-Premier ministre Tran Luu Quang en Israël, l’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Yaron Mayer a accordé une interview à The World & Vietnam Report.

- Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang effectuera une visite officielle en Israël. Pourriez-vous revenir sur l’importance de la visite, notamment dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques ?

Nous sommes ravis d’accueillir le vice-Premier ministre du Vietnam, Trân Luu Quang, en visite de haut niveau pour commémorer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Cette visite revêt une grande importance politique et économique.

L’itinéraire du vice-Premier ministre reflète l’importance de cette visite. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, recevra officiellement le vice-Premier ministre, qui rencontrera également le président israélien Isaac Herzog ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et le président de la Knesset, Amir Ohana.

Le principal résultat de cette visite sera la signature de l’accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) entre le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie Nir Barkat et le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên. Cet accord historique est négocié depuis plusieurs années et sera signé en présence du Premier ministre Netanyahu et du vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Nous espérons également que cette visite symbolisera une nouvelle étape dans l’amélioration des relations diplomatiques et de la coopération dans divers domaines. Avec l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, j’accompagnerai cette visite et j’ai un fort engagement à suivre ses résultats.

Nous attendons également avec impatience de futures visites de haut niveau, y compris une visite du ministre Nir Barkat et d’une délégation commerciale israélienne au Vietnam dans un proche avenir.

- Pourriez-vous indiquer quelques domaines notables de coopération entre les deux pays au cours des trois dernières décennies ?

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont prospéré au cours des 30 dernières années, englobant divers secteurs. En examinant les domaines de collaboration les plus fructueux, je voudrais mettre l’accent sur le commerce, l’agriculture et l’éducation.

Le commerce entre les deux pays a connu une croissance substantielle, passant de presque inexistant à plus de 2 milliards de dollars de commerce bilatéral à l’heure actuelle. Cela a agi comme un catalyseur pour des négociations fructueuses et la signature prochaine de la VIFTA, ce qui sera une réalisation importante. L’accord ouvre non seulement de nombreuses opportunités pour améliorer encore la quantité et la qualité des échanges, mais facilite également l’interaction des entreprises israéliennes avec le Vietnam.

Les économies des deux pays se complètent, servant de pont vers les nations voisines. Par conséquent, Israël peut accéder au marché asiatique, tandis que le Vietnam a accès au marché du Moyen-Orient.

En termes d’agriculture, les deux parties ont collaboré pour adapter des technologies et des systèmes éprouvés d’Israël au contexte vietnamien. Cette coopération a impliqué des programmes de formation, attirant des milliers d’étudiants vietnamiens pour étudier en Israël.

Pendant plus de 15 ans, l’Agence de coopération pour le développement de Mashav a facilité des stages des étudiants vietnamiens dans des établissements de formation et des fermes, permettant aux participants d’acquérir des connaissances et une expérience inestimables. Ces pratiques ont été appliquées avec succès dans les secteurs public et privé au Vietnam, de nombreux professionnels de l’agriculture reconnaissant fièrement leur formation en Israël.

Enfin, le domaine de l’éducation et de la formation mérite d’être mentionné. Bien qu’une collaboration ait déjà eu lieu dans l’enseignement postuniversitaire et secondaire, ainsi que dans les programmes de formation agricole, il est nécessaire de poursuivre la coopération dans ce domaine.

Le potentiel de la jeunesse vietnamienne pour conduire le développement rapide du pays est évident, et les deux parties souhaitent contribuer à ce processus par le biais de la coopération éducative, en particulier dans des domaines tels que l’innovation et la créativité.

Israël a déjà lancé des projets spécifiques avec des instituts, des universités et des agences gouvernementales pour établir et promouvoir des programmes de formation pour les jeunes. Par exemple, l’application de la robotique dans les écoles a été au centre des préoccupations, entraînant des visites réciproques de délégations israéliennes et vietnamiennes et indiquant des perspectives prometteuses d’élargissement de la coopération à l’avenir. Et récemment, nous venons d’organiser un séminaire «Vietnam-Israël : lutter contre la cyberintimidation» à Hanoi.

- Vous venez de partager que le Vietnam et Israël signeront le VIFTA lors de leur prochaine visite. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cet accord et des opportunités qu’il représente pour les entreprises des deux pays ?

Je voudrais réitérer l’importance du VIFTA signé entre nos deux nations comme une étape importante, porteuse d’un immense potentiel de commerce et d’investissement entre le Vietnam et Israël, et au-delà.

Nous commençons tout juste à comprendre les opportunités qu’il présente. J’exprime ma sincère gratitude à tous ceux qui ont consacré leurs efforts au cours des 8 dernières années pour faire de cette réalisation une réalité.

En ce qui concerne les collaborations spécifiques, je pense qu’il est essentiel de privilégier les échanges accrus, que ce soit par le biais de délégations d’entreprises ou d’interactions interpersonnelles. Ces échanges faciliteront l’apprentissage mutuel, l’exploration des opportunités et une meilleure compréhension des principes d’investissement et de l’infrastructure. La pleine réalisation des avantages du VIFTA nécessitera l’achèvement de plusieurs étapes dans sa mise en œuvre pour garantir des résultats optimaux.

- En cette année spéciale, quels événements l’ambassade d’Israël au Vietnam organisera-t-elle pour renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux pays ?

La promotion des relations interpersonnelles est un élément essentiel de nos relations bilatérales. Il est important pour nous de nous faire découvrir nos cultures et modes de pensée respectifs.

Le concept d’une «nation start-up» peut sembler simple, il commence en fait par l’éducation dès le plus jeune âge, favorisant le développement d’idées de la manière la plus efficace. C’est une pratique que nous avons mise en place en Israël et que nous souhaitons maintenant adapter au Vietnam.

Nous continuons d’aider les délégations à se rendre visite, y compris les personnalités de haut niveau. Des professionnels de différents secteurs d’Israël iront au Vietnam pour des projets de coopération, tandis que nous accueillerons des collègues vietnamiens pour échanger leur travail et leurs idées en Israël.

Sur le plan culturel, alors que nous célébrons le 30e anniversaire de nos relations diplomatiques, nous avons la responsabilité d’encourager des échanges culturels significatifs entre nos deux nations. Vers la fin de cette année, nous prévoyons un grand événement musical au cours duquel un orchestre symphonique israélien se produira aux côtés de l’Orchestre symphonique national du Vietnam, commémorant cette étape importante dans notre relation.

