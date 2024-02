Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) s’est fixé pour objectif de produire environ 500.000 tonnes d’algues d’ici 2030 dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de produits aquatiques.

La filière des algues dispose d'un énorme potentiel de développement. Photo vneconomy.vn

Afin de stimuler la culture des algues, le ministère soumettra une proposition au Premier ministre visant à développer les algues en tant que produit majeur dans le secteur des produits aquatiques.

Selon le directeur général de la Direction de la pêche du MARD, Trân Dinh Luân, le Vietnam comptait quelque 16.500 hectares d’algues qui ont produit 150.000 tonnes en 2023.

Les plantations de caviar vert et de Kappaphycus alvarezii ont respectivement rapporté aux agriculteurs entre 150 et 200 millions de dôngs (plus de 6.100 à 8.100 dollars) et 60 à 80 millions de dollars par hectare.

Le pays compte plus de 887 sortes d’algues naturelles, dont 88 variétés ayant une valeur économique et pouvant être cultivées sur une superficie potentielle de 900.000 hectares.

Avec un marché mondial en croissance de 10% par an et une explosion de la consommation verte, la filière des algues recèle un énorme potentiel de développement. Le varech est un incroyable absorbeur de dioxyde de carbone. Elle est capable d’absorber cinq fois plus de carbone que la plupart des plantes terrestres, créant ainsi une opportunité de vendre des crédits carbone grâce à sa culture.

Cependant, Trân Dinh Luân a souligné plusieurs défis du secteur, notamment le manque de normes de culture, la pollution de l’environnement et le changement climatique, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans les temps à venir, le secteur se concentrera sur la plantation côtière de caviar vert et de gracilaria verucosa, de la province de Thanh Hoa à la province de Binh Thuân (Centre).

Il développera également la culture offshore de Kappaphycus alvarezii et de variétés importées dans la province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong (Nord), dans les provinces de Quang Ngai, Phu Yên, Khanh Hoa, Ninh Thuân et Binh Thuân (Centre), et dans les provinces de Ba Ria–Vung Tàu, Cà Mau et Kiên Giang (Sud). – VNA