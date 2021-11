Hanoi (VNA) – Le Vietnam augmentera sa capacité éolienne offshore de 1 GW à 4 GW et sa capacité éolienne terrestre à près de 17,34 GW contre environ 1,26 GW d’ici 2030, selon la dernière ébauche du Plan national de développement de l’électricité VIII.

Le Vietnam augmentera sa capacité d'énergie éolienne offshore de 1 GW à 4 GW d'ici 2030. Photo: VNA

Le succès des projets éoliens terrestres peut être considéré comme un début pour l’industrie éolienne au Vietnam, a déclaré Mathias Hollander, responsable de haut rang du Global Wind Energy Council (GWEC), lors d’une récente réunion organisée pour discuter du projet. Le pays a de grandes chances de se hisser au sommet des producteurs d’énergie éolienne, a-t-il déclaré.Selon la feuille de route de l’éolien offshore de la Banque mondiale (BM) pour le Vietnam, le Vietnam peut avoir une capacité de production d’électricité offshore de 5 à 19 GW d’ici 2030, générant environ 60 milliards de dollars de valeur ajoutée brute pour le pays.L’objectif de capacité de production d’énergie vinicole offshore de 5 GW est tout à fait réalisable, a déclaré Hollander, ajoutant que même la fixation d’un objectif plus ambitieux de 10 GW peut renforcer la confiance des investisseurs, donnant une impulsion supplémentaire à l’industrie.Étant donné que le développement de l’énergie éolienne offshore nécessite un financement important et un engagement à long terme des investisseurs, il est crucial de proposer un plan ambitieux, a-t-il noté.Faisant écho au point de vue de Hollander, Mark Hutchinson, président du groupe de travail du GWEC pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré que l’énergie éolienne et les autres énergies renouvelables sont des solutions essentielles pour un avenir à faible émission de carbone.Il a déclaré que le GWEC soutenait le Vietnam en augmentant la capacité d’énergie éolienne terrestre à 17 GW d’ici 2030, mais estimait que l’objectif d’énergie éolienne offshore devrait être plus élevé. L’objectif de 10 GW est réalisable sur la base des calculs du rapport de la BM, a-t-il déclaré.Alors que le Vietnam cherche à réduire considérablement la production d’électricité au charbon conformément au projet de Plan national de développement de l’électricité VIII, l’énergie éolienne est considérée comme une alternative idéale pour combler le vide.L’utilisation de ressources éoliennes gratuites et inépuisables devrait protéger l’industrie énergétique vietnamienne des incertitudes du marché mondial de l’énergie. – VNA