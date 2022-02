Hanoi (VNA) - Le Vietnam a adopté une Stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, destinée à contruire une agriculture marchande verte et respectueuse de l’environnement, selon une décision signée par le vice-Premier ministre Lê Van Thành.

La Stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 prévoit de continuer de promouvoir les atouts de la filière riz vietnamienne. Photo : VNA

Elle vise à construire une agriculture marchande dans le sens de la modernité, avec une productivité, une qualité, une efficacité, une durabilité et une compétitivité parmi les plus élevées de la région et du monde ; à assurer la sécurité alimentaire nationale ; à contribuer à la stabilité socio-économique, à la prévention et à la lutte contre les catastrophes naturelles et les épidémies, à la protection de l’environnement, à la réalisation des engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; et à l’amélioration des revenus, des conditions de vie, du rôle et de la position des personnes engagées dans l’agriculture.

La stratégie vise d’ici 2030 un taux de croissance du PIB de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture de 2,5 à 3% en moyenne annuelle ; un taux de croissance de la productivité de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture de 5,5 à 6 % en moyenne annuelle ; et un taux de croissance de la valeur des exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de 5 à 6% en moyenne annuelle.

Elle prévoit que le revenu des résidents ruraux sera 2,5 à 3 fois plus élevé qu’en 2020, le taux de pauvreté multidimensionnelle des ménages en milieu rural diminuera en moyenne de 1 à 1,5% par an, et la proportion de travailleurs agricoles sera inférieure à 20% et celle de travailleurs agricoles formés atteindra plus de 70%, le nombre de communes néo-rurales au moins 90%. – VNA