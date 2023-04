Hanoi (VNA) - Le Vietnam a publié un plan d’action national sur la construction d’un système alimentaire transparent, responsable et durable jusqu’en 2030, dans le but de maintenir le chiffre d’affaires annuel à l’exportation à plus de 30 milliards de dollars.

Le secteur agricole soit considéré comme un pilier de l’économie vietnamienne, contribuant à environ 14,85% du PIB et créant plus 18,8 millions d’emplois en 2020. Photo d'illustration: nongnghiep.vn



Le plan vise à assurer la sécurité alimentaire nationale et à démontrer la responsabilité du pays en matière de sécurité alimentaire dans la région et dans le monde.



Des actions seront menées pour rénover le système des produits alimentaires depuis la production, la transformation, la distribution et la vente de manière transparente, responsable et durable, sur la base des atouts de chaque localité.



Elles devront assurer la nutrition nationale, améliorer les revenus et les conditions de vie des populations, protéger l'environnement et répondre aux changements climatiques, contribuant ainsi à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable 2030 du Vietnam et du monde.