Hanoi (VNA) - Le Vietnam a publié un plan d'action national sur la construction d'un système alimentaire transparent, responsable et durable jusqu'en 2030, dans le but de maintenir le chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 30 milliards de dollars chaque année.

Le plan vise à assurer la sécurité alimentaire nationale et à démontrer la responsabilité du Vietnam en matière de sécurité alimentaire dans la région et dans le monde.

Le plan vise également à ce que plus de 50 % des entreprises participant aux chaînes de valeur des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques soient connectées au portail national de traçabilité.

Le taux d'aliments et denrées alimentaires produits conformément aux Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) ou équivalent sera supérieur à 30%, tandis que celui des produits agricoles transformés dans la valeur totale dépassera 50%.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source