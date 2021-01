Photo d'illustration : VGP



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a exporté pour 13 milliards de dollars de produits sylvicoles – notamment bois et ameublement - sur l’ensemble de l’année 2020, soit une hausse de 14,9% en un an, a annoncé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



Le Vietnam se classe d’aujourd’hui au 5e rang mondial, au 2e rang en Asie et au 1er en Asie du Sud-Est en termes de chiffre d'affaires à l'exportation de ces produits. Actuellement, les produits en bois du Vietnam sont présents dans 120 pays et territoires.



En 2020, le pays a planté 220.000 ha de forêts. La production de bois de 30 millions de m3 a répondu à 75% de la demande nationale en matières premières.



La filière s’est fixée l’objectif en 2021 de réaliser un chiffre d’affaires à l’export de 13,5 milliards de dollars, et de planter 230.000 ha de forêts dont 225.000 ha de forêts de production et le reste de forêts de protection.-CPV/VNA