Le représentant du ministère des Affaires étrangères remet un don du gouvernement vietnamien à l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Umeda Kunio, le 19 juillet. (Photo: VNA)

Hanoi, 19 juillet (VNA) - Le gouvernement vietnamien a offert au Japon un don de 100.000 USD pour l’aider dans la reconstruction après que le pays eut été sévèrement touché par des pluies torrentielles et des inondations au début du mois.Le représentant du ministère vietnamien des Affaires étrangères a remis le don à l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Umeda Kunio, le 19 juillet.L'ambassadeur a exprimé sa gratitude pour le soutien précieux et opportun du gouvernement et du peuple vietnamiens accordé au peuple japonais.Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a envoyé un message de sympathie le 8 juillet à son homologue japonais, Shinzo Abe, à propos des pertes humaines et matérielles causées par les inondations et les glissements de terrain meurtriers au Japon.Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a également exprimé sa sympathie au ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono. -VNA