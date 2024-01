Hanoi (VNA) - Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a affirmé la détermination à renforcer la promotion du commerce et les exportations vers les principaux marchés, en optimisant les opportunités d’exportation et les avantages apportés par les accords de libre-échange (ALE) et en relevant activement les défis en 2024.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên. Photo: Ministère de l’Industrie et du Commerce



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information, il a déclaré que son ministère se coordonnerait avec les agences compétentes pour aider les entreprises nationales à mener des activités de promotion commerciale sur les marchés nouveaux et prometteurs, tout en donnant la priorité à la fourniture d’informations sur le marché et aux opportunités commerciales pour accroître leur part de marchés traditionnels et en exploiter de nouveaux.



En particulier, le ministère aidera à la création et à la mise en œuvre d’événements de promotion commerciale concentrés et à grande échelle avec des connexions entre les régions et les secteurs des marchés ciblés. Dans le même temps, il combinera la promotion du commerce avec la promotion des investissements, de la culture et du tourisme, a indiqué le responsable.



En plus de mettre en œuvre efficacement des activités de marque en honorant les produits reconnus par le programme national vietnamien des marques, le ministère renforcera la capacité de promotion commerciale parallèlement à la création et au développement des marques à trois niveaux : national, sectoriel et produit en association avec les indications géographiques, a-t-il poursuivi.



