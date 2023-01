Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, qui a reçu lundi 9 janvier à Hanoi le trésorier de l’État australien de Victoria, Tim Pallas, a exprimé son espoir que le Vietnam et l’Australie élargissent leur coopération dans la transition énergétique.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (à droite) serre la main du trésorier de l’État australien de Victoria, Tim Pallas. Photo: VNA

Informant le trésorier de la croissance économique du Vietnam en 2022, qui a dépassé 8%, le plus haut législateur vietnamien a souligné que le pays s’efforce de consolider les marchés traditionnels, tout en en recherchant de nouveaux.

Il a profité de cette occasion pour remercier l’Australie pour son soutien au Vietnam dans la garantie de la sécurité énergétique, et a affirmé que le Vietnam maintient constamment sa stabilité macro-économique.

Vuong Dinh Huê a suggéré à Victoria de renforcer sa coopération avec Hô Chi Minh-Ville dans la finance et la transformation numérique, expliquant que des politiques spécifiques devraient être adoptées pour transformer la métropole du Sud en un centre financier international.

Le président de l’Assemblée nationale a également appelé l’État australien à assister Hô Chi Minh-Ville dans l’élaboration des politiques et dans leur mise en oeuvre une fois adoptées par l’Assemblée nationale.

Les deux parties devraient échanger des délégations plus régulièrement, en particulier en 2023 qui marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Australie, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Tim Pallas, qui est également ministre des Relations industrielles et ministre du Commerce et de l’Investissement de Victoria, a fait part de son admiration pour la taille économique du Vietnam qui a été multipliée par 10 depuis 2000 malgré une série de difficultés.

Le ministre a déclaré espérer que sa visite contribuerait à renforcer la coopération entre Victoria et le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville en particulier dans les domaines de l’énergie et de l’agriculture, suggérant que les deux parties élargissent leur coopération dans l’éducation et la formation et la transformation numérique.

Il a déclaré à Vuong Dinh Huê que la proposition de reprise du programme de visas agricoles qui cible les agriculteurs vietnamiens, faite lors de la visite officielle du dirigeant vietnamien en Australie fin 2022, est en cours de mise en œuvre.

Les autorités de Victoria soutiennent toujours le gouvernement fédéral pour rétablir le programme, a-t-il affirmé. – VNA