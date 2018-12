Photo: VNA





Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam souhaite devenir le deuxième producteur mondial de meubles dans 7-8 ans, ont estimé les experts lors d'un séminaire thématique ayant lieu le 7 décembre à Ho Chi Minh-Ville.



Le vice-ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, Ha Cong Tuan, a souligné que l'industrie nationale du bois et de l'ameublement est en mesure de répondre à la demande mondiale grâce à l'amélioration de la marque et à la gestion des entreprises du secteur.



Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Quoc Khanh, a analysé les opportunités des entreprises vietnamiennes bénéficiant de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA).



Selon le responsable, le Vietnam a ratifié le CPTPP en novembre dernier et trois jours après, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a annoncé au gouvernement de la Nouvelle-Zélande que son pays achevait les procédures de ratification de cet accord, ce qui signifie que le CPTPP entrera en vigueur pour le Vietnam à partir le 14 janvier 2019, permettant aux marchandises du pays d’être présent sur les marchés du Mexique, du Canada et du Pérou.



Pour sa part, Nguyen Quoc Khanh, président de l'Association de l'industrie du bois et de l'artisanat de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les exportations nationales de produits en bois pourraient atteindre 9 milliards de dollars en 2018.



Les produits de bois et de meubles en bois font partie des six principaux produits d'exportation du Vietnam.-VNA