Hanoi (VNA) – Le gouvernement a demandé aux ministères, branches et localités d’accélérer le rythme de décaissement des capitaux d’investissement publics, a-t-on appris de la résolution de la récente réunion périodique en ligne du gouvernement avec les localités.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse à la réunion périodique en ligne du gouvernement avec les localités, le 4 juillet 2019. Photo : VNA

Le ministère du Plan et de l’Investissement devra assumer la responsabilité principale et travailler avec les ministères, branches et localités à la révision et à l’actualisation des scénarios de croissance du pays, de chaque secteur et de chaque localité, et à l’accélération de la mise en œuvre et du décaissement des capitaux d’investissement publics conformément à la résolution n°70/NQ-CP datant 3 août 2017 du gouvernement, a indiqué le texte qui demande à chaque ministère, à chaque branche et à chaque de mette en place un groupe de travail à cette fin.La Banque d’Etat du Vietnam devra proactivement suivre et évaluer l’impact du marché financier et monétaire mondial, adopter une politique monétaire flexible basée sur une articulation adéquate des outils concourant au contrôle de l’inflation et à la consolidation de la macroéconomie.Elle devra également continuer de créer des conditions favorables permettant aux entreprises et aux particuliers d’accéder aux crédits au service de l’investissement, de la production et du commerce, appliquer les modes de paiement sans numéraire, et accélérer la restructuration des établissements de crédit liée au traitement des créances non performantes.Le texte demande en outre au ministère des Finances de poursuivre la restructuration du budget de l’État en vue d’accroître la part des recettes intérieures, d’augmenter les dépenses d’investissement pour le développement et de réduire les dépenses permanentes, de resserrer la discipline financière et budgétaire, de lutter contre les pertes ficales et les prix de transfert.Le ministère du Plan et de l’Investissement est prié d’assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, les ministères, les organismes et les localités pour réviser et sélectionner les domaines d’appel à l’investissement étranger appropriés et mettre en place des mécanismes et politiques pour attirer les investisserments et encourager le transfert de technologies de grands groupes étrangers au Vietnam.Le ministère de l’Industrie et du Commerce devra adopter des solutions pour promouvoir la restructuration interne de l’industrie dans le sens d’une réduction des taux de sous-traitance et d’assemblage et d’un développement robuste des industries de tranformation et auxiliaires, préparer les dossiers et procédures relatifs aux accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam à soumettre à la 8e session de l’Assemblée nationale pour approbation.Les ministères, branches et localités sont enfin invités à attacher de l’importance à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts, à s’intéresser à la vie des personnes méritantes, et à bien protéger les congrès du Parti communiste du Vietnam à tous les niveaux. - VNA