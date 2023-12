Ho Chi Minh-Ville, centre économique clé du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam créera un fonds de soutien pour encourager et attirer les investisseurs stratégiques et les groupes multinationaux, alors que l'Assemblée nationale a récemment approuvé une résolution sur l’application d’un impôt supplémentaire sur les sociétés conformément aux règles globales anti-érosion de la base d'imposition (impôt minimum mondial).



L’Assemblée nationale a également demandé au gouvernement d'élaborer un projet de décret sur la création, la gestion et l'utilisation d'un fonds pour soutenir les investissements en provenance de l'impôt minimum mondial et d'autres sources légitimes afin de stabiliser le climat d'investissement et d'attirer les investisseurs stratégiques et les multinationales.



Cela signifie qu’en plus d’adopter l’impôt minimum mondial, le Vietnam mènera des initiatives pour conserver son magnétisme pour les investissements étrangers.



Lors du Forum d’affaires du Vietnam (VBF) tenu au début de cette année, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le gouvernement apprenait de l'expérience d'autres pays pour esquisser une politique appropriée en matière d'impôt minimum mondial, créer des conditions favorables pour que les entreprises étrangères puissent mener des activités efficaces au Vietnam.



Parallèlement, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a réitéré que le Vietnam préparerait des politiques pour soutenir les investisseurs dans le contexte où l'impôt minimum mondial serait perçu dès 2023, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité du climat d'investissement et à harmoniser les avantages des parties.

Une employée de la compagnie Samsung Electronics Vietnam. Photo : VNA





Même s’il reste un long chemin à parcourir pour élaborer le projet de décret, les mesures prises par le gouvernement et l’Assemblée nationale contribueront de manière significative à gagner la confiance des investisseurs étrangers.



La directrice générale adjointe de Canon Vietnam, Dao Thi Thu Huyen, a déclaré que les incitations fiscales étaient un facteur clé pour que son entreprise développe sa production à grande échelle au Vietnam, ajoutant que le pays devrait adopter des politiques opportunes pour maintenir sa compétitivité.



De nombreux autres géants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’impôt minimum mondial sur le marché vietnamien les rendrait moins compétitifs, ce qui pourrait les conduire à décider de retirer leurs capitaux du marché.



Selon l'économiste Tran Hoang Ngan, outre les incitations financières, le Vietnam devrait se concentrer davantage sur la modernisation des infrastructures socio-économiques, la formation de ressources humaines de haute qualité, le développement de l'économie verte et la facilitation des procédures administratives. -VNA