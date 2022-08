Hanoi (VNA) – Les perspectives de croissance de l’industrie électronique du Vietnam et celle de la région Asie-Pacifique (APAC) en général sont positives, selon S&P Global Electronics.

Production des accessoires électroniques à Vinh Phuc (Nord). Photo : VNA

Selon la récente enquête menée par S&P Global Electronics, l’industrie mondiale de l’électronique a connu une bonne croissance depuis la mi-2020, période où la pandémie de COVID-19 ayant alimenté une forte demande d’électronique pour le travail à distance et le divertissement à domicile.



Bien que le rythme de croissance ait ralenti au premier semestre 2022, les exportations mondiales de produits électroniques ont continué d’afficher une forte croissance dans certains grands centres de fabrication d’électronique dans la région de l’APAC, notamment le Japon, la Corée du Sud, Taïwan (Chine), l’Inde, le Vietnam.



Les exportations de produits électroniques du Vietnam, notamment téléphones et les composants, ont augmenté de 16,4% au cours des six premiers mois de 2022, pour une valeur de 29,2 milliards de dollars.



Les perspectives à court terme pour l’industrie électronique vietnamienne et l’APAC devraient continuer à se développer, selon S&P. Les commandes à long terme de certains produits électroniques clés, en particulier semi-conducteurs, seront un facteur important soutenant la croissance explosive de l’industrie électronique au second semestre 2022.



Concernant le Vietnam, le Centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS) a récemment déclaré «le Vietnam est en train de devenir une nouvelle puissance numérique en Asie du Sud-Est. Ses politiques visent à faire du pays un hub de fabrication de semi-conducteurs et de technologies».



Selon le plan de l’industrie électronique du Vietnam, au cours de la période 2020-2025, le pays privilégie le développement de produits dans des domaines tels que l’automatisation, les ordinateurs et les téléphones. Après 2025, le développement des logiciels, des contenus numériques, des services informatiques et de l’électronique médicale sera la priorité. – CPV/VNA