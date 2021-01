Hanoï (VNA) - La crise sanitaire et économique, dont l’ampleur rappelle la Grande dépression des années 30, a éprouvé les grandes puissances au niveau planétaire. Pour autant, le Vietnam a su tirer son épingle du jeu et ses exceptionnels bilans sanitaire et économique ont été loués par de grands médias occidentaux et de nombreux experts internationaux.

Le port de Long An. Photo: VOV



C’est dans un contexte mondial anxiogène que le Vietnam a signé en 2020 l’une des croissances les plus élevées au monde.

Une économie en plein essor

Alors qu’en 2020, de très nombreuses industries et chaînes d’approvisionnement mondiales ont été paralysées pendant plusieurs mois, les opérations d’import-export au Vietnam, elles, ont augmenté de 5,1% en glissement annuel et réalisé un chiffre d’affaires de 544 milliards de dollars.

Nguyên Viêt Phong, directeur du département des Statistiques commerciales et de services, relevant de l’Office général des Statistiques, précise:

«C’est la cinquième année consécutive que le Vietnam réalise un excédent commercial. L’exportation constitue l’un des plus importants moteurs de croissance de notre pays et permet de stabiliser les taux de change et de relancer l’économie».

Selon le magazine japonais Nikkei, la maîtrise de la pandémie par le gouvernement vietnamien, devrait permettre au pays de se rétablir rapidement en 2021.

«Quelques jours après l’annonce du premier cas de Covid-19 par la Chine, le Vietnam se mobilisait pour arrêter la propagation du coronavirus», peut-on lire dans l’article «Le Vietnam est-il le prochain miracle asiatique?» publié le 13 janvier par The New York Times. La maîtrise de la contagion sur son territoire a permis à l’appareil productif vietnamien de redémarrer rapidement. Le journal américain note également que la croissance au Vietnam est tirée par un excédent commercial record malgré l’effondrement du commerce mondial. Selon lui, le pays pourrait maintenir en 2021 son rythme de croissance et devenir bientôt une nouvelle puissance en Asie du Sud-Est.

Photo: VOV



Concernant les perspectives du Vietnam en 2021, la Banque mondiale, la Banque d’Asie pour le développement et le Fonds monétaire international tablent sur une croissance comprise entre 6,5-6,8%. Plus optimistes, les banques OUB (Singapour) et HSBC (Hongkong – Chine) prévoient respectivement 7,1% et 8,1% alors que la société américaine spécialisée dans l’information et l’analyse financière S&P Global envisage une croissance de 10,9% qui serait aussi la plus élevée réalisée en Asie-Pacifique.

Dans son rapport annuel sur les 193 économies mondiales, le Centre britannique pour les Recherches économiques et commerciales (CEBR) estime que le Vietnam pourrait réaliser une croissance moyenne de 7% entre 2021 et 2025 et se classer d’ici à 2035, au dix-neuvième rang mondial en termes de croissance.

Un partenaire fiable de plusieurs puissances mondiales

Signataire d’une trentaine d’accords de libre-échange, le Vietnam est un partenaire important de plusieurs économies dont des grandes puissances.

Ben Bland, directeur et chercheur du projet sur l’Asie du Sud-Est de l’Institut de recherches Lowy (Australie), a expliqué:

«Le Vietnam réalise une croissance rapide et développe une stratégie de croissance qui prend en compte différents facteurs de déstabilisation. En Asie du Sud-Est, le Vietnam est un partenaire de première importance pour l’Australie car il joue un rôle d’équilibre stratégique dans la région.»

Le Vietnam a fait plus que contenir la pandémie. Le gouvernement a réussi à amortir le choc mondial en finançant des projets d’infrastructures d’envergure, en créant des emplois et en accélérant la transition numérique. Ces mesures permettront assurément au pays de maintenir son rythme de croissance dans les années à venir. -VNA/VOV