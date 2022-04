Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Ce que le Vietnam a réalisé ces trente dernières années, et ce qu'il est en passe de réaliser dans l’avenir, fait du pays un bon candidat pour les pays à revenu faible et intermédiaire en Afrique désireux de s'associer pour une prospérité partagée.

C’est ce qu’a écrit Musa Kpaka, conseiller principal chez Tony Blair Institute (TBI), qui travaille en Sierra Leone en tant que conseiller technique en chef du bureau du président, dans un article publié sur le site theafricareport.com.

Selon l’article, le Vietnam a connu une croissance économique impressionnante ces trois dernières décennies. En un peu plus de trente ans, le pays a enregistré un taux de croissance annuel moyen de son PIB de 7 %. Il a globalement éliminé l'extrême pauvreté et conduit à une amélioration du bien-être de millions de ses habitants.

Le Vietnam a pu faire d'énormes progrès malgré une longue histoire coloniale et des décennies de guerre, comme bien de pays africains. Un leadership politique fort, un État disposé à travailler avec le secteur privé, des politiques et de l'investissement dans le capital humain ont été essentiels au succès dont jouit le Vietnam aujourd'hui, a expliqué l’auteur.

Dans le même temps, avec l'ambition d'atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045, le Vietnam cherche de nouveaux marchés et de nouvelles bases de production. Bien qu'il s'agisse d'une économie extrêmement tournée vers l'exportation, avec une valeur d'exportation représentant 201% du PIB, le commerce entre le Vietnam et l'Afrique est limité. Si elles coopèrent bien, les nations africaines pourraient gagner beaucoup de la présence du Vietnam sur le continent, selon l’article.

Le Vietnam offre une opportunité d'apprentissage et de croissance partagée. Le transfert de technologies, le partage d'informations et l'apprentissage font partie de ce que le Vietnam pourrait proposer à l'Afrique. Pour en tirer parti, les gouvernements africains cherchent à établir des partenariats avec ce pays.

Le paradigme de la coopération mondiale pour le développement est en train de changer et l'Afrique a besoin de partenaires non traditionnels pour apprendre et avec lesquels grandir. Le Vietnam est l'un d'eux, a conclu l’auteur. -VNA