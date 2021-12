Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les pays d'Amérique latine n'ont cessé de se développer. Le Vietnam est devenu un marché émergent pour les entreprises étrangères, dont les entreprises latino-américaines.

Cette information a été donné par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai lors du Forum commercial Vietnam-Amérique latine, organisé le 9 décembre à Hanoï, en présentiel et en ligne, par le Département des marchés Europe-Amérique du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon Do Thang Hai, le Vietnam a établi des relations commerciales avec 33 pays d'Amérique latine. Le commerce bilatéral a augmenté de plus de 63 fois, passant de 245 millions de dollars en 2000 à 15,6 milliards en 2020. Les exportations du Vietnam vers cette région ont atteint 8,3 milliards de dollars et les importations vietnamiennes, 7,3 milliards de dollars.

Le Vietnam recense un certain nombre de projets d'investissement en Amérique latine avec des capitaux pouvant atteindre des centaines de millions de dollars, tels que des projets de développement de réseaux de télécommunications en Haïti et au Pérou, projet de production de nouilles instantanées au Brésil.

Actuellement, 27 pays et territoires d'Amérique latine investissent au Vietnam avec 297 projets, d’un capital enregistré total d'environ 9,3 milliards dollars.

Ces dernières années, le Vietnam a maintenu des mécanismes de coopération économique et d’investissement avec de nombreux pays de la région tels que l’Argentine, le Brésil, le Chili, Cuba, Haïti, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. Le Vietnam a signé de nombreux accords avec des pays de cette région.

Le Vietnam souhaite augmenter les échanges commerciaux et les investissements avec les pays d’Amérique latine, en se concentrant dans les domaines de l'énergie, des télécommunications, de l'agriculture de haute technologie et des industries à haute valeur ajoutée. Les deux parties se sont fixées pour objectif de porter le commerce bilatéral à environ 20 milliards de dollars d'ici 2025.

Dans le cadre du forum, le vice-ministre Do Thang Hai a présenté deux publications intitulées « Informations sur les exportations vers les marchés du Partenariat transpacifique global et progressiste de l’Amérique» et « Potentiel de coopération commerciale et de promotion des exportations de marchandises vers le Marché commun du Sud - Mercosur ».

Mme Tatiana Clouthier, ministre mexicain de l'Économie, a encouragé les fournisseurs vietnamiens à rejoindre la chaîne de valeur du Mexique dans divers domaines, tels que production de véhicules électriques et électroniques, et aviation. -VNA