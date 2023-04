Photo d'illustration: VTV

Hanoï (VNA) - Selon la presse internationale la semaine dernière, l'un des moteurs de l'économie est d'attirer les investissements directs étrangers (IDE).



L'économie vietnamienne est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment la baisse des exportations en raison de la faiblesse de la demande étrangère, en particulier sur les marchés clés tels que les États-Unis et l'UE.



Cependant, le Vietnam a encore du potentiel et des opportunités de reprise. Les perspectives économiques et à moyen et long termes sont évaluées positivement. De nombreuses institutions internationales prévoient encore une croissance économique du pays à un niveau élevé dans la région et dans le monde cette année.



"Vietnam - Une perle d'investissement en Asie du Sud-Est" est le titre de l'article sur Hubbis. Selon AQUIS Capital, le Vietnam est un pays en forte dynamique de croissance, doté d'une structure démographique d'or, et qui s'avère être un aimant auprès de plus en plus d'entreprises internationales.



"Le Vietnam continue d'être considéré comme une destination fiable pour les investisseurs internationaux. Les défis potentiels liés au retrait de certaines entreprises du Vietnam seront résolus en favorisant le développement de l'industrie manufacturière nationale", a commenté Andrea Coppola, économiste en chef de la Banque mondiale au Vietnam.



Selon la page Consultancy, le Vietnam, avec la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines, est classé dans la liste des marchés émergents les plus performants, enregistrant une augmentation de l'indice mondial d'attraction des IDE grâce à une croissance économique stable et à l'amélioration de son environnement des affaires.



Le site Web Hellenic Shipping News a déclaré: "L'économie du Vietnam bénéficie du changement des chaînes d'approvisionnement des pays, mais elle doit continuer à améliorer les processus commerciaux, les douanes, les infrastructures et la logistique."



"Nous voyons les investissements à long terme continuer d'affluer au Vietnam… C'est un pays sûr", a déclaré Matthew Lourey, directeur général d'ACCLIME Vietnam.



"De nombreuses opportunités pour l'économie : La réouverture plus rapide que prévu de l'économie chinoise contribuera à rétablir sa demande d'exportation, ce qui soutiendra les exportations du Vietnam. En outre, le gouvernement a commencé à assouplir sa politique monétaire. En termes de fiscalité, le gouvernement intensifie également ses efforts pour débourser des investissements publics pour soutenir partiellement l'économie", a déclaré Brian Lee Shun Rong, chercheur en macroéconomie à la Maybank Investment Bank, Singapour.



Selon Insider Monkey, "malgré les difficultés liées à la crise mondiale et aux impacts de l'épidémie, le Vietnam œuvre pour surmonter les difficultés. L'économie vietnamienne devrait croître d'environ 5,8% cette année et se classera parmi les 16 économies à la croissance la plus forte au monde". -CPV/VNA