Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (droite) et Jan Rieländer, Chef de l'Unité des Examens multidimensionnels par pays, Centre de développement de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a reçu lundi 3 décembre à Hanoï Jan Rieländer, Chef de l'Unité des Examens multidimensionnels par pays, Centre de développement de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).



Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a déclaré apprécier le soutien et la collaboration de l’OCDE dans l’organisation de nombreux colloques et séminaires dans le cadre de l’Année de l’APEC 2017, contribuant au succès de la Semaine des dirigeants des économies de l’APEC 2017 au Vietnam.



Le vice-Premier ministre a déclaré que le Vietnam attachait de l’importance à sa coopération avec l’OCDE, tant au niveau bilatéral que régional. Selon lui, la mise en oeuvre du plan de coopération Vietnam-OCDE pour la période 2016-2020 aboutit à des résultats positifs.



Appréciant l’assistance de l’OCDE pour le Vietnam dans la révision de plusieurs politiques de développement, il a demandé à cette organisation de continuer à soutenir son pays dans l’adaptation au changement climatique, les sciences et les technologies, la formation et l’éducation, ainsi que dans l’élaboration d’un itinéraire pour appliquer les normes minimales BEPS (érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices).



Il lui a également demandé de travailler avec le Vietnam afin de mobiliser les aides des pays membres de l’OCDE pour faciliter la réalisation de l’examen multidimensionnel du Vietnam.



Jan Rieländer a apprécié le rôle et le statut du Vietnam en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique depuis qu’il est devenu membre à part entière du Centre de développement de l’OCDE en 2018. L’OCDE travaille avec des nations, dont le Vietnam, en vue des examens multidimensionnels. Ces examens identifieront des défis et recommanderont des solutions aux gouvernements pour le développement humain, la prospérité et la paix. Selon lui, les travaux commenceront en 2019.



Vuong Dinh Hue et Jan Rieländer ont convenu de promouvoir la réalisation de l’examen multidimensionnel du Vietnam dans les meilleurs délais. -VNA