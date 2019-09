Vo Pham Thien Phuc (au centre) a remporté une médaille d'or au blitz masculin des moins de 14 ans (Photo: nld.com.vn)

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a remporté de grandes victoires lors des Championnats du monde de la Jeunesse de parties rapides et de blitz 2019 qui vient d'avoir lieu à Salobreña, en Espagne.



Le Vietnam a remporté un total de quatre médailles d'or, cinq d'argent et deux médailles de bronze. L'Espagne a terminé deuxième avec trois médailles d'or, tandis que les Pays-Bas ont terminé troisièmes avec deux médailles d'or.



Notamment, Nguyen Thien Ngan (Elo 1643) a remporté deux médailles d'or en échecs rapides et blitz chez les filles des moins de 14 ans, Vo Pham Thien Phuc a gagné l'or au blitz masculin des moins de 14 ans et Bach Ngoc Thuy Duong, l'or chez les filles de moins de 16 ans.



Ce tournoi a vu la participation de 183 joueurs de 23 pays et territoires du monde entier, qui ont concouru dans trois groupes d'âge: U14, U16 et U18.-VNA