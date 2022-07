L'équipe vietnamienne (maillon blanc) a perdu 3-4 contre le Myanmar. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le 17 juillet, le Vietnam a perdu 3-4 contre le Myanmar lors du match pour la médaille de bronze du Championnat féminin de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF).

Après avoir perdu contre les Philippines en demi-finale, le Vietnam s’efforcerait pour décrocher au moins une médaille de bronze.

Cependant, le Vietnam a réalisé une performance moins satisfaisante dès le premier début du match le 17 juillet, permettant au Myanmar d’ouvrir le score à la 10e minute.

Après avoir encaissé un but, le Vietnam a augmenté la pression sur le Myanmar et égalisé le match à la 24e minute. Ensuite, le Vietnam a devancé avec un but marqué à la 40e minute. Cependant, le Myanmar a égalisé le score à la 58e minute.

L’entraîneur en chef Mai Duc Chung a fait quelques changements pour augmenter la pression et cela a aidé le Vietnam à faire trembler les filets de son adversaire à la 81e minute.

Mais dans quelques minutes, le Myanmar a marqué deux buts aux 84e et 87e minutes pour assurer la victoire finale 4-3 et remporter la 3e place.

En finale, les hôtes philippins ont décroché leur premier titre de champion de l'AFF après avoir battu la Thaïlande 3-0. -VNA