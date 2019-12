L’équipe vietnamienne de football masculin fête sa victoire. Photo : VNA

Manille (VNA) – Après 11 jours de compétition en effervescence aux 30es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) aux Philippines, la délégation vietnamienne a terminé 2e au classement des médailles par nations.

Avec 288 médailles au total, dont 98 d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, le Vietnam s’est classé juste après les Philippines – le pays hôte de la 30e édition de l’événement sportif le plus important de l’Asie du Sud-Est.

La délégation vietnamienne a dépassé son objectif fixé qui était de remporter de 65 à 70 médailles d’or et de terminer 3e au classement des médailles par nations, selon son chef Tran Duc Phan.

En particulier, les équipes de football masculin et féminin ont remporté toutes les deux des médailles d’or.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, a félicité la délégation vietnamienne, appréciant les efforts et la ferme volonté des sportifs et des entraîneurs pour surmonter les difficultés et remporter des victoires. Il a appelé à développer cet esprit pour se préparer aux événements prochains, dont les Jeux olympiques en 2020 et les SEA Games 31 prévus en 2021 au Vietnam.

Pour saluer les succès des sportifs vientamiens aux SEA Games 30, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a préparé un Boeing 787-10 pour les transporter depuis les Philippines au Vietnam, le 11 décembre.

La compagnie Bamboo Airways a décidé d’offrir un an de vols gratuits aux équipes de football masculin et féminin et aux membres de leurs comités d’entraînement.-VNA