Hanoi (VNA) - Le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam devrait dépasser en 2021 les 600 milliards de dollars, deux ans après avoir établi le record de 500 milliards de dollars, a annoncé Trân Thanh Hai, chef adjoint du département de l’Import-Export du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Photo d'illustration. Photo: congthuong.vn

Le volume total de l’import-export devrait s’élever à 640-645 milliards de dollars cette année, a-t-il ajouté. Les téléphones, les produits électroniques, les machines et les pièces détachées devraient réaliser une hausse de leurs chiffres d’affaires à l’ exportation comprise entre 15 et 25%.La production industrielle du pays a repris en octobre, grâce notamment à la réouverture des usines à Hô Chi Minh-ville et des parcs industriels avoisinants. VOV/VNA