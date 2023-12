Hanoi (VNA) - Du 26 novembre au 1er décembre, une mission économique de la région Wallonie-Bruxelles a effectué une visite à Hanoï et à Hô Chi Minh-ville. Constituée de 21 entreprises et institutions wallonnes, elle souhaite nouer des partenariats durables avec le Vietnam.

L'administratrice générale de l'Agence Wallonie-Bruxelles Internationale (WBI) et de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, Pascale Delcomminette. Photo : WBI

Conduite par l’Administratrice générale de l’Agence Wallonie-Bruxelles Internationale (WBI) et de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers, Pascale Delcomminette, cette délégation a aussi dû dresser le bilan de mi-parcours du Programme de coopération bilatérale avec le Vietnam, dans le cadre des 11èmes Commissions mixtes permanentes (CMP). Entretien entre la radio La Voix du Vietnam et la cheffe de cette mission économique.

- Vous êtes arrivés dans le cadre d’une mission économique. D’après vous, quels sont les potentiels de coopération entre le Vietnam et la région Wallonie-Bruxelles?

Nous sommes très heureux d’avoir une délégation d’une vingtaine d’entreprises, soit deux fois plus qu’en 2019. Cela prouve que le Vietnam suscite vraiment beaucoup d’intérêt pour nos entreprises dans différents secteurs, comme l’agroalimentaire, la santé, la biotechnologie et le digital. On est ravi parce que cela s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de la relation diplomatique entre la Belgique et le Vietnam. C’est un environnement tout à fait favorable pour développer les affaires entre les deux pays. Par ailleurs, depuis 2020, avec l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne, nos entreprises peuvent se fonder sur cet accord pour avoir moins de barrières tarifaires.

Je souhaite aussi signaler qu’il y a un intérêt croissant de la part du Vietnam pour les indicateurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour lesquels nos entreprises ont des produits ou services à proposer en matière d’environnement, d’énergies renouvelables, de traitement de l’eau ou encore du phytosanitaire.

- Pouvez-vous nous préciser les secteurs auxquels les entreprises belges et wallonnes s’intéressent le plus?

Quand on regarde la composition de nos exportations et celle de la délégation, il y a beaucoup d’entreprises spécialisées dans l’agroalimentaire, qui est un secteur important pour nous. Il y a un vif intérêt de la part des consommateurs vietnamiens pour nos bières, nos chocolats, nos gaufres, mais aussi d’autres produits plus spécifiques.

Les énergies renouvelables sont également un secteur pour lequel nos entreprises ont certainement des partenariats à nouer avec les entreprises vietnamiennes.

S’agissant de la santé, un secteur fort pour la Wallonie et qui représente 30% de nos exportations, nous avons une véritable expertise au niveau des vaccins, des médicaments et des thérapies contre le cancer.

Je veux aussi mentionner le domaine du recyclage. Dans notre délégation, il y a une entreprise spécialisée dans le recyclage de déchets hospitaliers par technique de micro-onde pour éviter l’incinération. Celle-ci provoque beaucoup de pollution en Belgique comme au Vietnam. C’est donc une solution durable pour les hôpitaux de traiter tous les déchets.

- Les entreprises belges cherchent-elles à installer leurs chaînes de production au Vietnam?

Les entreprises belges et wallonnes en particulier sont des petites entreprises, parfois très petites. La première étape dans le cadre de leur internationalisation est l’exportation. Il s’agit de nouer des contacts avec des distributeurs et différents partenaires. Ensuite, il arrive qu’elles installent un bureau de représentation pour s’intégrer davantage dans le tissu économique du pays. Et puis, la troisième étape consiste à investir dans le pays. Cela doit faire de manière graduelle.

Nous avons plusieurs entreprises dans notre délégation qui ont déjà des installations au Vietnam.

- Pouvez-vous citer son nom?

Je pense à John Cockerill qui a beaucoup d’investissements au Vietnam. C’est une entreprise active notamment dans les électrolyseurs pour le secteur d’hydrogène vert.

- C’est un secteur auquel le Vietnam s’intéresse beaucoup parce que notre pays souhaite accélérer la transition énergétique.

Oui, c’est un secteur prometteur dans lequel ils sont présents au Vietnam. Dans le cadre de cette mission, il y a beaucoup de rencontres au niveau institutionnel et ministériel dans le cadre du développement des énergies renouvelables.

- Quels sont les organes vietnamiens que vous allez rencontrer au cours de cette mission?

Nous allons rencontrer les ministères de la Santé, de la Défense, du Plan et de l’Investissement, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Environnement et des Ressources naturelles, mais aussi des secteurs dans lesquels nous avons des coopérations au-delà des relations purement économiques et commerciales. Nous avons un programme de coopération avec le Vietnam qui s’étale sur trois ans et qui embrasse tous ces secteurs.

- Lors de votre mission, il y a une évaluation de mi-parcours du programme de coopération bilatéral. Pouvez-vous dresser un bref bilan?

Nous sommes ici pour évaluer notre programme de coopération de 2022-2024. Nous sommes actuellement à mi-parcours. Il s’agit d’évaluer 27 projets de coopération financés par nos institutions respectives, donc à la fois des institutions belges et de Wallonie-Bruxelles, ainsi que des institutions vietnamiennes, autour de huit programmes. Nos coopérations concernent des domaines variés, notamment la santé. Nous avons des projets depuis 20 ans en matière de médecine familiale. L’idée est de soutenir le Vietnam dans le développement d’un réseau de médecine familiale et ce projet porte ses fruits. Il y a aussi une volonté de renforcer les professionnels de la santé de première ligne, comme les infirmières, les pharmaciens, les kinésithérapeutes et les psychologues, avec une attention spécifique pour la santé mentale des enfants.

Un autre secteur c’est la Francophonie, avec la formation des professeurs de français ou des guides francophones.

Une autre thématique que nous menons depuis longtemps avec le Vietnam, c’est le renforcement de la capacité en droit de la mer pour les fonctionnaires du Comité national des frontières. C’est une thématique très importante pour le Vietnam.

Il y a aussi un volet sur la lutte contre le changement climatique qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda mondial. Il existe aussi le transfert technologique dans le domaine de la santé et la valorisation des ressources naturelles et des déchets. Enfin, les industries culturelles sont également éminemment importantes, dont le cinéma.

Quelques chiffres pour préciser le programme 2022-2024 :

- 90 missions d’experts belges au Vietnam en 2 ans.

- 25 accueils d’experts vietnamiens en Belgique francophone.

- 127 bourses octroyées à des étudiants, des professeurs, des chercheurs et des fonctionnaires vietnamiens.

Cette évaluation de mi-parcours nous aidera à construire la prochaine période de coopération avec les thématiques sensiblement les mêmes, mais auxquelles on ajoutera le sport, par exemple. Cette thématique tient vraiment au cœur de la Wallonie-Bruxelles. Notre ministre-président a signé avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam un accord en 2022.

Nous devrons développer de nouvelles thématiques, avec notamment la lutte contre le changement climatique avec les aspects sanitaires par rapport aux virus tropicaux récurrents. On sait que vous avions des inondations récurrentes à Huê et nous en avons eu en Wallonie aussi. C’est une thématique que nous devons, entre partenaires privilégiés, aborder ensemble pour lutter contre ce phénomène qui reviendra. On abordera aussi le tourisme durable. Voilà, toute une série de thématiques pour l’avenir.