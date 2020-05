Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé un programme destiné à encourager les habitants à faire des voyages aux destinations nationales dans le contexte où la pandémie de COVID-19 a été maîtrisée dans le pays.

A un site touristique à Phu Yen. Photo: VNA

Selon le plan à réaliser du 1er juin au 31 décembre de cette année, le secteur du tourisme développera et mettra en œuvre des produits et services de qualité à des prix raisonnables, tout en garantissant la sécurité et la santé des voyageurs.

L'Administration nationale du tourisme coordonnera avec les localités et les partenaires pour étendre les activités du programme dans les centres touristiques du pays.

Pendant ce temps, les localités doivent préparer des plans d'accueil touristique et garantir la sécurité contre l'épidémie, en plus d'envisager l'exonération ou la réduction des droits d'entrée aux sites touristiques, de loisirs et musées.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme demandé aux entreprises touristiques d’élaborer des programmes promotionnels, tout en améliorant la qualité des produits et services à cet égard.

Les compagnies aériennes et les compagnies de transport sont encouragées à appliquer des remises sur les billets et à se conformer aux règles de sécurité. - VNA