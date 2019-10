L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies, une séance plénière sur le rapport annuel de la Cour internationale de la Justice (CIJ) a eu lieu mercredi 30 octobre à New York, avec la participation de représentants de plus de 60 pays.

Lors de la séance, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a souligné que la CIJ avait un rôle important dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, en réglant les différends d’ordre juridique entre les Etats et donnant des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui posaient les organes et les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies dûment autorisés à le faire.



L’ambassadeur Dang Dinh Quy a affirmé que le principe du règlement pacifique des différends internationaux était l’un des principes fondamentaux du droit international. Les États pouvaient choisir diverses méthodes de règlement des différends conformément à la Charte des Nations Unies, dont le mécanisme d’arbitrage.

De nombreux pays ont tendance à soumettre leurs litiges territoriaux et maritimes à la Cour internationale de la Justice, a-t-il indiqué.

Le diplomate a affirmé le soutien du Vietnam pour les processus juridiques internationaux, dont la CIJ. Il a indiqué que le Vietnam avait présenté sa position nationale afin de donner un avis consultatif sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965.

Le président de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, a fait savoir que depuis le 1er août 2018, la Cour avait rendu trois arrêts, donné un avis consultatif et rendu deux ordonnances en indication de mesures conservatoires. Elle a également tenu des audiences dans cinq affaires contentieuses et une procédure consultative.



Le président de la CIJ a souligné que la Cour était aujourd’hui considérée comme la garante de la primauté du droit au niveau international. -VNA