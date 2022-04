La réunion de haut niveau des Nations Unies sur le financement de la consolidation de la paix. Photo: VNA

New York (VNA) – La réunion de haut niveau sur le financement de la consolidation de la paix a eu lieu le 27 avril sous l’égide du président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdullah Shahid.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur Nguyen Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a appelé la communauté internationale à maintenir la priorité aux efforts visant à consolider la paix, prévenir des conflits et résoudre des causes profondes des conflits, en tenant compte du niveau de développement, des conditions et des circonstances particulières de chaque zone.

Les États devraient également prendre des mesures pour promouvoir la réconciliation et l'unité via des dialogues inclusifs avec la participation de femmes et jeunes, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur vietnamien a souligné l'importance de promouvoir des partenariats entre l'ONU et les acteurs aux niveaux national, régional et international pour assurer un financement durable pour les activités de consolidation de la paix.

Il a recommandé à la communauté internationale de répondre à l'appel du secrétaire général des Nations unies concernant les engagements en matière d'aide au développement informelle pour les pays touchés par des conflits ainsi que de promouvoir l'égalité des sexes dans la consolidation de la paix.

Le Vietnam mènera des consultations auprès des parties concernées pour assurer des ressources efficaces en faveur des processus de paix et continuera à apporter des contributions significatives aux efforts de maintien et de consolidation de la paix, a déclaré Dang Hoang Giang. -VNA