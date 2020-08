Des participants du débat public virtuel du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les liens entre terrorisme et criminalité organisée, tenu le 6 août. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les pays membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont la responsabilité principale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a déclaré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu.

Lors d’un débat public virtuel du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les liens entre terrorisme et criminalité organisée, tenu le 6 août sous l'égide de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, Nguyen Minh Vu a partagé les préoccupations communes concernant les risques et les impacts du terrorisme et de la criminalité organisée, leurs liens avec la paix, la sécurité, le développement durable des pays membres de l’ONU, notamment au milieu des évolutions complexes de l'épidémie de COVID-19.

Les activités visant à résoudre ces problèmes doivent être menées sur la base du respect des principes de la Charte des Nations Unies, du droit international, en particulier du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays concernés, de la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et des résolutions cohérentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il déclaré.

Nguyen Minh Vu a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, en particulier dans la lutte contre le financement du terrorisme et le recrutement de terroristes. Il a également souligné l’importance du soutien des organes concernés de l’ONU, des organisations régionales et sub-régionales dans ce processus.



Il a appelé la communauté internationale à renforcer l’assistance aux pays, en particulier ceux en voie de développement, dans l’échange d'informations, le partage d'expériences et le renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité liée à la drogue, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc.

Le vice-ministre vietnamien a souligné les efforts de son pays pour compléter ses systèmes juridique, économique et financier afin de minimiser le risque de financement du terrorisme et de prévenir la criminalité organisée, tout en respectant les obligations conformément aux normes internationales.



L'ASEAN considère toujours la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée comme une grande priorité dans la coopération entre ses membres et a mis en place de nombreux cadres et mesures visant à promouvoir la coopération dans ce domaine, a-t-il dit, affirmant que le Vietnam était prêt à coopérer avec les pays membres et les parties concernées pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée, pour la paix et la stabilité de la région comme du monde.

Lors de la réunion, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a insisté sur la nécessité de se concentrer sur la modification des politiques, le perfectionnement du système juridique national et le renforcement de la coopération régionale pour résoudre ces problèmes.

Le chef du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, a souligné l’importance de l’amélioration des capacités de résilience des nations, indiquant que les agences de l’ONU avaient déployé des efforts pour stimuler la coopération internationale en la matière. -VNA