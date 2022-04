Séance de travail entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien et Mme Tania Constable, directrice générale du Conseil australien des minéraux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam souhaite établir des relations stables et à long terme avec l'Australie dans le commerce et l’investissement, et recevoir le transfert de technologies d'extraction et de traitement du charbon, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien.



Le ministre a fait cette proposition lors d'une séance de travail en ligne le 5 avril avec Mme Tania Constable, directrice générale du Conseil australien des minéraux (Minerals Council of Australia - MCA), et des principaux exportateurs de charbon et de minéraux d'Australie.



Il a également noté que les gouvernements des deux pays avaient convenu de mettre en place des mécanismes de dialogue au niveau ministériel sur le commerce, l'énergie et les minéraux.



Concernant le charbon, le ministre Nguyen Hong Dien a déclaré que le Vietnam souhaitait importer cette année de 18 à 25 millions de tonnes pour la production d'électricité et d'engrais. Il a demandé aux exportateurs de charbon australiens, en particulier aux membres du MCA, d'augmenter l'approvisionnement à partir d'avril.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. Photo: VNA



Selon lui, la demande d'importation de charbon du Vietnam représente moins de 5% des exportations totales de charbon de l'Australie. Par conséquent, les exportateurs australiens sont capables de fournir du charbon de qualité pour la production d'électricité du Vietnam.

Le ministre a également demandé au MCA, à l'ambassade d'Australie au Vietnam et aux ministères australiens de continuer à se coordonner avec son ministère pour soutenir plus efficacement les efforts visant à connecter et à établir une coopération à long terme entre les principales entreprises de charbon et minéraux des deux pays.



La PDG du MCA, Mme Tania Constable, a déclaré que l'Australie était tout à fait capable de fournir du charbon et des minéraux au Vietnam.



Elle a affirmé que le conseil travaillerait en étroite collaboration avec le ministère vietnamien pour dynamiser la coopération entre les entreprises dans l'approvisionnement en charbon et le transfert de technologies liées à l'extraction du charbon et des minéraux.



Lors de la réunion, les deux parties ont également discuté de la demande et des réglementations sur l'exportation et l'importation de charbon et minéraux. Les principaux exportateurs australiens tels que BHP, Glencore, Yancoal, Whitehaven Coal, Jellinbah Group ont échangé avec quatre principaux importateurs de charbon vietnamiens - Vinacomin, PetroVietnam, groupe Electricité du Vietnam et Dong Bac - sur les possibilités de coopération dans l'avenir. -VNA